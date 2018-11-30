Попеняем на зеркало

У него обязательно глупое лицо. Он много пьет. Очень много. Он неаккуратен. Он гадит и себе и окружающим. Он необязательный, он всегда испортит все, что делает руками. У него есть какая-нибудь отталкивающая привычка. Он живет в вызывающей бедности, и явно не готов ничего менять. Он знает мало слов, и не собирается знать больше.

Если коротко - вот типовое изображение русского в наших современных сериалах. Главный герой всегда такой. В «Домашнем аресте» (Робак), в «Ивановых-Ивновых» (Трухин), в «Ольге» (Кортуков), в «Реальных пацанах» (Наумов)... Сериалы смешные и хорошие. Типаж русского - тоже смешной, узнаваемый. У каждого есть такой знакомый, да.

Но мелькание такого, и только такого героя создает живучий и противный стереотип.

Герой Робака в «Домашнем аресте» - строитель. И да, это у него дома от старости рушится канализационная труба, чтобы в нужный момент покрыть коричневым цветом всю беспросветность существования этого никчемного человека.

Если верить сериальным деятелям - мы вечно пьяная, бессмысленная масса, достойная наблюдения с последующим осмеянием. Возможно еще сочувствия, даже сопереживания. Но никак не симпатии. Если бы так русского показали американцы - мы сказали бы «клюква», «вранье».

Вам не страшно, что мы сами себя видим только такими? Или это все-таки чересчур?

Мне всю жизнь говорили, что москвичи не работают, а сдают квартиры. Всю жизнь прожил в Москве - вот никто из окружающих ничего не сдавал и все работали. Говорят все за МКАДом пьют горькую и гадят другу - совершенно точно далеко не все.

Конечно, сатира про пороки. Но если всю жизнь смотреть на себя с ракурса задницы, можно так ни разу и не заглянуть в глаза...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Домашний арест»: Песня о новой России

Почему вам никак нельзя пропустить самый неожиданный сериал года

Сериал «Домашний арест» - продюсерский проект Семена Слепакова. Дорогой, со звездными актерами. И все же ни один канал его не показал. Первая серия бесплатно доступна на Youtube (ее посмотрели 12 миллионов человек). Остальные на платном сервисе ТНТ-Premier (129 рублей в месяц). И это тот случай, когда можно и заплатить (подробнее).