Волонтеры и неравнодушные москвичи соберут "Корзины доброты" к Новому году для одиноких стариков

Подарить Новый год тем, кто не может себе позволить праздничный стол - вот цель благотворительной акции "Корзина доброты". Ее проводит единственный в России "банк еды" - Фонд продовольствия "Русь".

В фонде говоря: около четверти пенсионеров в России по разным причинам живут в одиночестве: кто-то потерял всех родных, кому-то родственники не помогают в силу обстоятельств. Развозя продукты одиноким старикам в глубинку, волонтеры смогут не только порадовать пожилых людей вкусными лакомствами к праздничному столу, но и поздравят пенсионеров с наступающим Новым Годом и Рождеством, да просто пообщаются с ними, обнимут, подарят душевное тепло.

Поддержать эту акцию может каждый. Общегородской продовольственный марафон «Корзина доброты» пройдет в Москве 8 декабря. Волонтеры фонда «Русь» соберут в магазинах «Перекрёсток» и «Карусель» товары длительного хранения. Чтобы пополнить "Корзины доброты", нужно просто прийти в ближайший магазин, купить нескоропортящиеся продукты, мыло или зубную пасту и передать их волонтерам акции за кассами. Сбор продуктов начнется в 10 утра и завершится в 18:00.

Из собранных продуктов добровольцы соберут подарочные наборы и отвезут пожилым людям в Тверскую, Тульскую, Калужскую, Орловскую, Московскую, Брянскую и Владимирскую области. Подарки от волонтеров ждут 3 тысячи пенсионеров из деревень, сёл и малых городов.

ДОСЛОВНО

- Мы уверены, что для эффективного решения социальных проблем необходима тесная работа некоммерческих организаций, общества и бизнеса, - рассказывает руководитель Фонда продовольствия «Русь» Юлия Назарова, - для того, чтобы людям было проще принимать участие в благотворительной акции, мы организовали сбор продуктов непосредственно за кассами магазинов X5 Retail Group, это позволит человеку внести свой вклад в «Корзину доброты», не затрачивая времени. Собрать все подаренные в разбросанных по Москве магазинах товары нам поможет транспортная компания «Грузовичкоф», а превратить их в готовые наборы дадут возможность на складе RosLogistics в Подмосковье. Производители могут дополнить наши наборы своими товарами, например, компания P&G подарит фонду бытовую химию и поддержит акцию финансово. Мы надеемся, что москвичи и гости столицы с готовностью поддержат марафон, станут волонтерами или пожертвуют еду в «Корзину доброты».

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