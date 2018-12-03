Малый бизнес избавят от проверяльщиков еще на два года

Надзорные каникулы для малого бизнеса растянутся еще на два года — до конца 2020 года. Правительство подготовило необходимые для этого поправки в законодательство.

«Каникулы» вводились три года назад в связи с кризисом и предполагали мораторий на плановые проверки для малых предприятий. С тем чтобы мелкий бизнес, которому и так в нынешней экономической ситуации непросто, мог работать, не отвлекаясь на постоянных «контролеров» и подготовку для них то одних, то других документов. Освободили от проверок, конечно, не всех поголовно — проверки предприятий, деятельность которых связана, например, с высокой степенью риска, не отменяются. Остались и внеплановые проверки — скажем, по жалобам недовольных или обманутых граждан.

Первоначально надзорные каникулы должны были закончиться 31 декабря 2018 года, то есть совсем скоро. Но в октябре, на форуме объединения предпринимателей «Опора России», Президент предложил их продлить. Вот правительство и подготовило необходимые изменения.

Предполагается, что Госдума рассмотрит поправки очень оперативно, в текущую сессию. И они заработают с 1 января 2019 года. Так чтобы «каникулы» не прерывались.

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Трехлетние «надзорные каникулы», введенные для малого бизнеса в 2016 году, возможно, будут продлены еще на четыре года — до конца 2022 года. Их также предлагается распространить на средний бизнес. Необходимые поправки подготовят Минэкономразвития и Генпрокуратура (подробности).