2018-12-03T20:00:55+03:00
Экономика

Малый бизнес избавят от проверяльщиков еще на два года

Правительство подготовило поправки о продлении надзорных каникул
Елена ОДИНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Надзорные каникулы для малого бизнеса должны были закончиться 31 декабря 2018 года. ФОТО Денисов Антон/Фотохроника ТАССНадзорные каникулы для малого бизнеса должны были закончиться 31 декабря 2018 года. ФОТО Денисов Антон/Фотохроника ТАСС
Изменить размер текста:

Надзорные каникулы для малого бизнеса растянутся еще на два года — до конца 2020 года. Правительство подготовило необходимые для этого поправки в законодательство.

«Каникулы» вводились три года назад в связи с кризисом и предполагали мораторий на плановые проверки для малых предприятий. С тем чтобы мелкий бизнес, которому и так в нынешней экономической ситуации непросто, мог работать, не отвлекаясь на постоянных «контролеров» и подготовку для них то одних, то других документов. Освободили от проверок, конечно, не всех поголовно — проверки предприятий, деятельность которых связана, например, с высокой степенью риска, не отменяются. Остались и внеплановые проверки — скажем, по жалобам недовольных или обманутых граждан.

Первоначально надзорные каникулы должны были закончиться 31 декабря 2018 года, то есть совсем скоро. Но в октябре, на форуме объединения предпринимателей «Опора России», Президент предложил их продлить. Вот правительство и подготовило необходимые изменения.

Предполагается, что Госдума рассмотрит поправки очень оперативно, в текущую сессию. И они заработают с 1 января 2019 года. Так чтобы «каникулы» не прерывались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Надзорные каникулы» для мелкого бизнеса хотят продлить до 2022 года

Трехлетние «надзорные каникулы», введенные для малого бизнеса в 2016 году, возможно, будут продлены еще на четыре года — до конца 2022 года. Их также предлагается распространить на средний бизнес. Необходимые поправки подготовят Минэкономразвития и Генпрокуратура (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Почем тефтели для депутатов: "Комсомолка" посчитала "индекс столовой" Госдумы
Мы посмотрели, на сколько вырос средний чек на обед для наших парламентариев за те два года, что они исполняют свои обязанности, и сравнили с официальными данными Росстата [инфографика]
Новости 24
«Союз МС-11» пристыковался к МКС
Солист группы 5’Nizza рассказал об ужасных условиях жизни в Харькове
Во время новогодних праздников в Москве ограничат продажу спиртного
Стала известна причина смерти писателя Андрея Битова
Баста объяснил, почему решил написать детскую книгу
Блогеров предложили наказывать за опасный контент
В Житомирской области проводят обыски в зданиях УПЦ
«Победа» предложила сделать платной регистрацию в аэропортах
Испания выделит 900 миллионов евро на борьбу с изменениями климата
НАТО приступит к наращиванию своего присутствия в Черном море
Посольство России в Армении опровергло слухи о причастности военнослужащего российской армии к убийству в городе Гюмри
В США молодежная футбольная команда попала в ДТП
Владимир Путин подписал указ о новом составе СПЧ
Дональд Трамп заявил о желании остановить гонку вооружений
Вьетнам намерен укрепить военное сотрудничество с Россией
Тимошенко: украинцы в шоковом состоянии выезжают из страны
В немецком приюте для беженцев нашли тело девушки
Россия планирует укрепить военное сотрудничество с Вьетнамом
В Австралии нашли живую копию Пикачу
Госдума сэкономила в 2018 году полумиллиарда рублей бюджетных средств
Мэрия Парижа оценила ущерб от беспорядков, произошедших в субботу на акции протеста
Глава МИД Германии заявил, что отказ ФРГ от «Северного потока - 2» навредит Киеву
Медаль имени Николая Верещагина будут вручать в Вологде
Послание Путина Федеральному собранию перенесли на 2019 год
НАТО рассматривает возможность сотрудничества с Боснией и Герцеговиной
ГИБДД России предложили создать беспилотные такси и общественный транспорт
Умер Альберт Фрер - самый богатый человек Бельгии
Производители коньяка просят на 30% поднять цены на продукцию