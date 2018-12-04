«Поколение-2018» за мастерство, опыт и дружбу

Едва мы попали на территорию оздоровительного комплекса «Литвиново», нам преградила путь своеобразная съемочная группа. Парни в казачьих папахах и гимнастерках, туго перетянутых на поясе армейскими ремнями, девушки в национальных одеждах и шустрый оператор, снимающий шествие на камеру мобильного телефона.

- Так, идем на меня, не тормозим, - командовал шустрый. - Улыбаемся и смотрим друг на друга. Эй, не мешайте! Не видите - снимаем!

Последние фразы - нам, и мы поспешили ретироваться со съемочной площадки.

Так невольно мы стали свидетелями одного из этапов межнационального патриотического лагеря «Поколение-2018», организованного Федеральным агентством по делам национальностей.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ

Это мероприятие, ставящее во главу угла межнациональный фактор, ФАДН России проводится второй раз. На «Поколение-2018» приехали участники из 73 регионов России и 8 стран ближнего зарубежья. Русские, татары, армяне, белорусы, молдаване, азербайджанцы, казахи, башкиры, таджики… Всех не перечислить.

- Наша задача - научить участников разных национальностей и вероисповеданий, которые приезжают к нам со всей России и, как в этом году, из зарубежных стран, решать совместно поставленные задачи, стремиться к диалогу, потому что именно от этого зависит их командный результат здесь и, конечно же, мы надеемся они эти навыки коммуникаций перенесут в свою повседневную жизнь. Мы не случайно разбиваем ребят на команды методом жеребьевки, даже если кто-то приехал из одного города и хорошо знает друг друга, шанс попасть в одну команду минимален, так у участников появляется дополнительная мотивация знакомиться, общаться, вместе работать на результат, - объясняет мне принципы работы в лагере советник руководителя ФАДН России Диана Федосова. - Мы разработали и уже второй год реализуем концепцию проведения специальных межнациональных смен для молодежи. На основании этой концепции строится интенсивная культурно-образовательная программа лагеря.

Вы спросите, зачем это нужно и нужно ли вообще? На этот вопрос можно с уверенностью ответить, что это крайне востребовано в нашем многонациональном и поликонфессиональном обществе. У ребят должны быть сформированы навыки общения с представителями разных национальностей и вероисповеданий, а для этого они должны больше знать друг о друге, о традициях, культуре, языках. Мы ведь доверяем тому, о чем знаем, и, наоборот, мы насторожены к неизвестному. И еще один немаловажный момент. Отношение к целому народу у нас часто персонализируется, так вот из лагеря ребята привозят знания о народах, которые для них превращаются в Ильяса из Казани, Мадину из Ингушетии и так далее. Я знаю, что контакты, которые появляются в лагере, очень крепкие. Представьте, что участники прошлого года до сих пор общаются в едином чате в мессенджерах и социальных сетях, поздравляют друг друга не только с общероссийскими праздниками, но и с национальными и даже ездят друг к другу в гости.

Поэтому вся программа нами продумывается до мелочей. В период знакомства большую роль играет командообразование, учитывающее специфику целевой аудитории. Есть большой образовательный блок - мастер-классы, лекции, на которых ребята повышают свои личностные компетенции. Встречи с интересными людьми - известными политиками, артистами, спортсменами, истории их успеха - еще один блок нашей общей программы.

Гостями «Поколения» были олимпийские чемпионы Александр Легков и Алексей Немов, актрисы Ольга Спиркина и Елена Борзова, телеведущая Ольга Ушакова... В день нашего приезда лагерь посетил руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. А до него с участниками встретился депутат Госдумы Отари Аршба.

- Даже к приглашению интересного человека для участия в программе лагеря мы относимся с особой тщательностью. У нашего гостя должен быть в багаже опыт межнациональных коммуникаций, работы в нашей сфере и так далее. Чтобы быть интересным нашим участникам, нужно отвечать на волнующие их вопросы, нередко эти вопросы касаются межнациональных отношений. Очень яркой и откровенной была встреча с единственным абхазом, как называют его в СМИ, в Государственной Думе Отари Аршбой. Он сам вырос в многонациональной семье, родился в небольшом горном селении на Кавказе, сделал головокружительную карьеру, кроме того, защищал диссертацию по теме этнополитических конфликтов, конечно, ребятам было о чем его расспросить, - объясняет Диана Федосова. - И, говоря о природе национальных противоречий, например между абхазами и грузинами, он опирался на личный опыт, что всегда повышает градус доверия аудитории.

Каждый вечер в лагере устраиваются творческие вечера и концерты, участники поют, танцуют, читают стихи, играют на музыкальных инструментах.

- В этой смене у нас уникальный молодой человек из Архангельска, который потрясающе играет, представьте себе, на обыкновенной пиле. Обычно он срывает самые восторженные возгласы и аплодисменты аудитории. Есть девочки-скрипачки из Крыма, которые такие крымско-татарские мелодии выводят, что мы решили их взять в финальный номер на церемонии закрытия лагеря. Этническая музыка, национальные танцы, костюмы - это настолько интересно, что концерты заканчиваются далеко за полночь, - говорит Диана Федосова. - Да и вообще у нас здесь потрясающе теплая атмосфера. Думаю, вы и сами в этом убедитесь.

Есть спортивный блок, но, конечно, самая интересна задача, которую решают участники, - съемка роликов по межнациональной проблематике. Это очень непросто, потому что все - от написания сценария и подбора актеров до монтажа - делают сами ребята, правда, под руководством профессионалов. Это только легко сказать: «Сними ролик по межнациональной тематике», но сделать-то очень непросто. Пока идет работа над роликами, им самим приходится конструировать межнациональную проблему, а порой и конфликт и искать пути его разрешения.

Накануне закрытия лагеря жюри будет смотреть работы и выбирать лучшие. В прошлом году победителями стали шесть команд.

- Это были очень интересные работы, многие из которых транслировались по региональным телеканалам, - отмечает Диана Федосова. - Причем уровень настолько высокий - не верится, что их сделали ребята за несколько дней в лагере. В них простые истины, но они очень грамотно поданы командами участников. Есть патриотические, есть очень трогательные и личные, есть с доброй долей юмора, но всякий раз что-то меняющие в нас самих к лучшему. И это главное. С нетерпением ждем работ этого года.

Алексей Решетилов.

- Я Алексей Решетилов, представитель санкт-петербургского казачества. Меня пригласили в лагерь «Поколение» через городской комитет по делам молодежи. Но родом я из Краснодарского края. Предки были казаками. Окончил Ейский казачий кадетский корпус и поступил в медицинский вуз в Санкт-Петербурге.

- Чем сейчас занимаетесь?

- Снимаем ролик на национальную тематику. Хотим разрушить некоторые стереотипы о кавказских народах.

- Например?

- Например, что это опасный регион, где живут негостеприимные люди. Кавказ - очень гостеприимный, отличная природа, красивые места. В съемках мне дали роль друга главного героя - дагестанца.

Буранбай Аралбаев.

- Буранбай Аралбаев, 20 лет, активист министерства молодежной политики и спорта Башкортостана.

- Как думаешь, ради чего вы все здесь собрались?

- Лично я с командой снимаю ролик про религию как объединяющее начало людей всех национальностей. Вера - вот что нас спасает. И мы как раз говорим, что не должно быть воинствующих религий.

- Почему тебя так цепляет эта тема?

- Недавно в Башкирии был конфликт между чеченцами и башкирами. Он разрешился мирно. Очень надеюсь, что подобное больше не повторится. Мы разные, у нас разная культура, вероисповедание, но мы должны жить мирно. Банально звучит? Но по-другому не скажешь.

Оля Ефимова.

- Меня зовут Оля Ефимова. Мне 18 лет. Представляю Дом дружбы Мурманской области, объединяющий многие национальности, проживающие на этой территории, - чуваши, украинцы, немцы, саамы, египтянин даже есть. Учусь в Мурманском арктическом государственном университете на факультете математики.

- Тебе нравится здесь?

- Очень! Все участники не похожи друг на друга, но говорят на русском языке. Они любят свою культуру, родную речь и при этом уважают русские обычаи.

Татьяна Костенко.

- Татьяна Костенко, 21 год. Я русская, но активно помогаю национально-культурному объединению таджиков в Алтайском крае.

- Каким образом?

- Танцую! Четвертый год занимаюсь национальными таджикскими танцами.

- Почему именно таджикские танцы?

- Очень люблю таджиков, их культуру, язык, страну, традиции. В последние годы об этом народе сложилось немало ложных стереотипов. Но, как сказал, выступая перед нами, лидер проекта «СтопХам» Дмитрий Чугунов, если ты сам себя не считаешь кем-то плохим или недостойным, то никакое оскорбление не сможет тебя задеть. Поверьте, народ Таджикистана - очень добродушный, приветливый и сердечный. А с каким уважением они относятся к старшим! Вот чему нам у них учиться надо!

Олег Цахоев.

- Меня зовут Олег Цахоев, 18 лет. Приехал из Северной Осетии - Алании. Здесь все добродушные, общительные. Я из многодетной семьи, самый старший. Родители работают в Доме культуры гармонистами.

- А на чем ты играешь?

- Я танцую!

Лилит Карапетян.

- Лилит Карапетян. Я из Твери, но родилась и жила 13 лет в Армении.

- О чем ваш ролик?

- О любви кавказской пары. Хотим показать, что их любовь очень скромная, скрытая от посторонних глаз. Ведь на Кавказе не принято публично проявлять чувства. Там не ходят за ручку, не обнимаются при всех. Во время съемок мы показываем эмоции взглядом, жестами, в танце.

А вообще здесь очень круто!

- В чем эта крутизна проявляется?

- Хотя бы в том, что армяне и азербайджанцы сидят за одним столом, работают в одной команде и ни единым словом не вспоминают, что между этими народами есть конфликт. Такие мероприятия обязательно нужно проводить чаще. Надо показывать, как все народы общаются, дружат, несмотря на противоречия. Если мы, молодое поколение, можем дружить, значит, и вы - власть имущие - можете остановить вражду. Мы говорим: «Мы хотим дружить. Мы хотим жить спокойно, без войн, без смертей». Услышьте нас! Никогда не забуду, как мой сосед в Армении ушел в армию и не вернулся, погиб. Но так быть не должно.

Кямран Ахундов.

Мой следующий собеседник из Азербайджана. Я встретила его сразу после разговора с армянкой Лилит. Не знаю, случайность это или нет, но Кямран Ахундов словно дополнил ее рассказ, сказав, пожалуй, наиболее важное:

- Здесь очень много национальностей, мы узнаем о культуре друг друга. Даже армяне тут есть. И мы между собой не конфликтуем, а поем, играем, общаемся.

- Как перенести здешнюю атмосферу в Армению и Азербайджан?

- Единственный способ - научиться думать. По-умному, можно решить абсолютно все. Между нами здесь нет войны. Конфликт нам внушает система, которую нужно переломить в своем сознании и сказать: «Стоп! Я хочу мира!»

Сергей Миронов

Сергей МИРОНОВ:

Давно ждал встречи с вами

Руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов общался с ребятами около полутора часов. Рассказал о себе, своей жизни, о том, как делал карьеру и почему стал политиком. Аудитория слушала с интересом, а после посыпались вопросы.

- Как вы относитесь к кадровому резерву?

- Положительно. Президентский кадровый резерв - очень хорошая штука. И у нас в партии есть люди, прошедшие обучение по этой программе.

- Самое важно качество для политика?

- Нужно любить людей. Точка.

- Как вы относитесь к негативным откликам в соцсетях?

- Откровенный мат убираем, призывы к насилию тоже. Остальное - мнение конкретного человека. Пусть высказывается.

- Я с вами давно ждал встречи. Но я сложил полномочия руководителя городского отделения организации «Справедливая сила» в Ростовской области. Партия ровным счетом ничего не сделала на последних выборах. Почему?

- Главная причина, к сожалению, финансовая. Впервые мы из центра не смогли послать ни в один регион хоть какую-то помощь, потому что наш бюджет иссяк. Но мы сделали выводы и сейчас готовимся к следующему единому дню голосования. Денег напечатать нам не удастся (смеется). Но есть вещи, которые можно делать и без денег.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

У меня не было завышенных ожиданий от этого репортажа, лишь хотелось поговорить с ребятами и прочувствовать, чем они живут, о чем переживают. Мне казалось, что нынешнему молодому поколению сложно ориентироваться в насыщенном информационном потоке. Я была не права. Несмотря ни на что, они выбирают правильные ориентиры - на дружбу и патриотизм. Каждому собеседнику задавала один и тот же вопрос: «Какая фраза из выступлений известных людей вам запомнилась больше всего?» Большинство цитировало депутата Отари Аршбу: «Главный рецепт от всех конфликтов - любовь».

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