Акцент национальной безопасности

На организованное Федеральным агентством по делам национальностей мероприятие собрались внушительные силы. В президиуме и в зале присутствовали депутаты обеих палат парламента, представители Министерства просвещения, ученые рановских институтов, делегаты от национальных республик, деятели культуры и искусства. Тема архиважная - спасение национальных языков России. По словам экспертов, их в стране не менее 150, но в полной безопасности могут чувствовать себя немногие. Остальные испытывают трудности в диапазоне от нехватки учебников и методичек до полного исчезновения носителей. А ведь, как гласит прописная истина, «нет языка - нет народа». Десятки языков нуждаются в нашем внимании. И это не только российская проблема, а мировые тенденции. Не зря ООН объявила 2019-й Международным годом языков коренных народов. В России уже запланировано 70 мероприятий общероссийского уровня и сотни региональных. При этом список каждый день растет.

Но и 2018-й прошел у нас под знаком языков - принят закон, создается фонд сохранения языков. Потому что без участия государства поддержка языков малоэффективна. Дальше откладывать было нельзя - на полторы сотни языков у нас примерно столько же проблем: урбанизация, глобализация, снижение количества часов изучения, нехватка кадров, учебных пособий, стремительное сокращение числа носителей, падение престижа родного языка... Словом, есть чем заняться.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

14 языков исчезли уже в постсоветский период.

40% сотрудников Института лингвистических исследований РАН изучают русский язык.

60% территории страны занимают

28 регионов, где проживают представители коренных малочисленных народов.

99% населения России владеют русским языком.

Руководитель ФАДН России Игорь БАРИНОВ:

- Язык - это одна из основ национальной идентичности, фактически единственная возможность сохранения и передачи уникального культурного наследия будущим поколениям. Особая роль принадлежит русскому языку как инструменту надэтнической консолидации. Он объединяет не только российское общество, но и весь русский мир. Именно русский язык сегодня является той духовной базой, которая позволяет нашим соотечественникам не терять культурной связи с Россией и своей идентичности с россиянами.

Актриса и телеведущая Яна ПОПЛАВСКАЯ:

- Любовь к языку, к слову нужно прививать с детства. Ведь слово - это инструмент, подчас даже оружие. Сейчас далеко не все взрослые умеют формулировать мысли, строить речь лаконично и логично. А современным детям, которые мало читают и не отлипают от планшетов, еще сложнее. Нужно объяснять им, почему так важны книги, нужно помогать понимать их, им нужен проводник в мир литературы. Мы должны стать сталкерами для наших детей в этот мир слова, книги и великого русского языка.

ТАК И СКАЗАЛИ

Заместитель министра просвещения Татьяна СИНЮГИНА:

- В каждом национальном субъекте Федерации должны создаваться условия для изучения национальных языков - от детского сада до вузов. Но у нас сегодня, по сути, нет учебников, полностью подготовленных для включения в федеральный перечень. Практически нет авторских коллективов для создания новых пособий и методичек.

Директор Института лингвистических исследований РАН Евгений ГОЛОВКО:

- К сожалению, четыре языка, которые я изучал или с которыми соприкасался, полностью исчезли. Как затормозить этот процесс? Точных рецептов нет. Но на первых порах необходимо дать больше свободы преподавателям. Поощрять создание, например, рок-групп, сайтов, команд КВН... Не важно, что они там говорят, поют и пишут. Главное - говорят, поют и пишут.

Заместитель директора Института языкознания РАН Андрей ШЛУИНСКИЙ:

- В Финляндии и некоторых других странах есть так называемые языковые гнезда - носители языка просто общаются с детьми в детских садах и общинах. У нас такое тоже начало появляться. Например, в Ненецком округе. Необходимо создавать подобное и в других регионах. Но носители языка в основном бабушки и дедушки, а от них ожидают документооборота и отчетности. Но от носителей требуется только разговорная практика.

Первый зам. председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Федот ТУМУСОВ:

- Если на родном языке не говорят в семье, то ребенок его не выучит. Тут главный преподаватель - мать. Иначе никакие пособия и учебники не помогут. Наши ученые-лингвисты слишком озабочены чистотой языка. Они создают такие сложные учебники, что учиться по ним трудно. Но грамматика - не главное. Есть у языка другая прелесть и другие особенности.

Член Совета Федерации Анна ОТКЕ:

- На Севере школа - в большинстве случаев единственный очаг культуры. При этом в России только один вуз системно занимается обучением преподавателей для малых коренных народов.

Вот внедрили интернатную систему обучения - родители работают на зимовьях и кочевьях, а дети учатся в стационарной школе. Это прекрасно! Но ученики этих интернатов редко возвращаются в кочевья. Они поставлены перед жестким выбором - взрослеть с родителями или выбрать свой путь.

Министр Чеченской Республики по национальной политике, печати и информации Джамбулат УМАРОВ:

- Чеченский язык, несмотря на то что в России на нем разговаривают более миллиона человек, включен в список исчезающих. В школы хлынул поток детей, не владеющих русским. При этом у нас нет обучения на чеченском языке. На национальном выходят всего две газеты и два журнала.

Ректор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Маргарита РУСЕЦКАЯ:

- С 80-х годов не велись работы по описанию постоянно изменяющегося русского языка. Что такое современный русский язык, никто точно сказать не может.

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