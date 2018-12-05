«Все люди как люди, а я на поводке»: Солист Rammstein привёл на презентацию книги в Питере женщину в латексном костюме

Последнее время Тилля Линдеманна широкая российская общественность полюбила, как родного. Его имя в светской хронике встречается также часто, как и Филиппа Киркорова. Хотя на концертах немецких рокеров Rammstein всегда были полные залы, но все же до всероссийской известности артистам было далековато. Но все изменилось благодаря чудной истории о том, что солист группы стал отцом дочери нашей Светланы Лободы. Помимо слухов есть условные доказательства их связи: малышку Света назвала Тильдой, рокер встречал певицу из больницы, плюс артистка ни разу не опровергла ни одного разговора о том, что отец это именно он.

Но публичное появление Тилля с другой женщиной все же ставит под сомнение их любовную связь. Хотя рокер пришел не просто с женщиной - с личной «рабыней"! Музыкант прилетел в Россию в эти выходные, чтобы презентовать свою новую книгу «Мессер».

На мероприятиях в Москве и Питере Линдеманн появился, ведя на поводке даму, упакованную в латексный костюм, сапоги на высоком каблуке и кожаную маску с круглыми отверстиями для рта и глаз. «Рабыня» послушно цокала за рокером, выполняла все его команды, скромно, как собачка, сидела в ногах, пока Тилль подписывал книги поклонникам. И охраняла бутылки с выпивкой, заботливо припрятанные под столом. Потом музыкант надел на девушку поводок из сосисок и заставил пройтись.

cliffordby Назовем это "Сосисочная вечеринка". На автограф-сессии Тилля. #tilllindemann #messer

Сцена, в принципе, не совсем характерная для Санкт-Петербурга - такие выходы бывают скорее на домашних вечеринках в узком кругу посвящённых. Но мы не знаем, может девушку было дома не с кем оставить. Многие, конечно же, предположили, что это Светлана Лобода, некоторые даже спросили даму, она это? Увы, ответа не последовало. Наивные! Мы даже не уверены, что на роскошные формы нашей певицы есть подобные комбинезоны - разве что концертные, сшитые на заказ. А субтильная дама в латексе явно не может конкурировать с Лободой. Как отнеслась Светлана к появлению другой, пусть даже такой странной дамы - мы пока не знаем. Может они встретятся на концерте Тилля сегодня вечером в клубе Icon в вип-зоне.

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