«Любовь по контракту»: почему Светлана Лобода не называет имя отца своей дочери

История, на самом деле, прям для кино. Летом 2017-го года Лобода и Тилль Линдеманн познакомились на фестивале «Жара» в Баку. Музыкант тогда веселился от души и нашел много новых знакомых - тусовался с Эмином, с Григорием Лепсом, с Александром Реввой...На вечеринках не пропускал симпатичных девушек, судя по фото папарацци.

Мы, в общем, и забыли бы про его визит, если бы вдруг в прессе не появилась информация, что от него беременна Светлана Лобода. Информация была подана безо всяких сомнений в том, что это так и есть. Певица ни разу не опровергла историю, но при этом и впрямую не подтвердила, что именно 55-летний Линдеманн во второй раз подарил ей счастье материнства. Но дровишек в огонь подбросила, объявив, что назвала дочь Тильдой.

А затем папарацци сняли, как солист Rammstein забирает Лободу из клиники (мы рассказывали, что 36-летняя артистка перенесла операцию по удалению камня) и ведёт ее на ужин в ресторан. Народ взбудоражился - ну вот же, сразу видно - пара! Но вот вечер Линдеманн почему-то закончил в полном одиночестве в одном из ресторанов у Кремля. Да и вообще, как выяснилось, он прилетел на мероприятие, связанное с пиаром его новой книги, и до больницы успел повстречаться со всеми своими русскими друзьями.

И вот Светлана стала гостьей шоу «GazLive», где его ведущий, рэпер Баста, напрямую спросил у Лободы, почему она не называет имя отца ребёнка. «Мне не очень можно об этом говорить, у меня контракт» - пояснила певица.

Мы все еще не понимаем: если контракт с немцем, то откуда тогда журналисты узнали о том, что он - «отец»? Держали свечку? И если Тилль так против того, чтобы его связывала с Лободой общая история, то почему проводит с ней время в Москве под вспышки камер? Или это контракт с каким-то другим человеком, который действительно является отцом ребёнка но при этом не хочет признаваться в этом публично? И что за мужчина с обручальным кольцом обнимал ее и маленькую Тильду на фото, которую артистка повесила в Инстаграм в день своего рождения? Этот ребус мы, кажется, будем разгадывать бесконечно.

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