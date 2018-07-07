«Хотела мирового успеха»: Солист группы Rammstein прокомментировал слухи о том, что он - отец ребёнка Лободы

СЕГОДНЯ 11:40 2018-07-07T12:08:58+03:00

Еще бы! Он узнал об этом из немецкой прессы Фото: Елизавета СУХОВА

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В мае 35-летняя Светлана Лобода стала мамой во второй раз: певица родила дочку. Роды проходили в Лос-Анджелесе, в обстановке строгой секретности: до сих пор неизвестно ни то, как артистка назвала малышку, ни кто отец девочки. Певица в одиночку воспитывала старшую дочь Евангелину, и новость о ее второй беременности стала для поклонников полной неожиданностью. По Сети тут же поползли слухи, что отец новорожденного ребёнка Лободы - солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Светлана и Тилль познакомились в прошлом году на фестивале «Жара» в Баку, и невооруженным глазом было видно, что между ними промелькнула искра. Да что там - целый пожар! Других мужчин рядом с Лободой после этого не наблюдалось, и поклонники резонно заключили, что отец ее дочки - Линдеманн.

lobodaofficial Любовь нечаянно нагрянет, когда Ее совсем не ждёшь @rammsteinofficial @lindemannofficial

Сама Светлана никогда эти слухи не комментировала. Зато за неё это сделала близкая подруга и продюсер артистки Нателла Крапивина. В интервью изданию Karabas.live Нателла высказалась по поводу домыслов на тему того, кто является отцом ребёнка Лободы:

– Я уважаю личное пространство Светланы и не задаю ей лишних вопросов. Знаю, что у Светы есть отношения, но не могу ничего комментировать, потому что это ее территория. Я туда никогда не захожу, - сообщила продюсер. - Во-первых, мне так спокойнее. Во-вторых, история с Тиллем слишком прекрасна сама по себе.

Вокалист группы "Rammstein" Тилль Линдеманн и Светлана Лобода на вечеринке фестиваля "Жара", июль 2017 годаФото: Евгения ГУСЕВА

Тем не менее, Крапивина рассказала, как на новость о том, что он - отец ребёнка Лободы отреагировал солист группы Rammstein. Тилль узнал о своём романе с певицей из немецкой прессы. Музыкант увидел в таблоидах заголовки о беременности Светланы и немедленно связался с ней.

– Когда история попала в СМИ, Тиль выслал Свете много скринов немецкой прессы. И написал: «Ты хотела мирового успеха? Вот он. Наслаждайся!», - рассказала продюсер исполнительницы. - Рано или поздно Светлана сама захочет рассказать свою историю, а на сегодня она принадлежит только ей, и не имеет ко мне никакого отношения.

Едва родив, Светлана Лобода снова вернулась к работе. Уже через пару недель после появления малышки на свет Светлана покинута Лос-Анджелес и отправилась в Москву, на вручение премии МУЗ-ТВ. В августе у неё запланирован гастрольный тур, который растянется на всю осень. При этом, как признается певица, она намерена кормить дочку грудью - благо, у современных мам есть много высокотехнологичных и безопасных способов сохранять грудное молоко. Лобода не собирается оставлять девочку больше, чем на два дня, и будет постоянно прилетать к ней.

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В конце мая 35-летняя Светлана Лобода стала мамой во второй раз. Напомним: у певицы есть 7-летняя дочь Евангелина, отцом которой является бывший муж Светланы хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась 4 года назад. Отцом младшей дочери называли солиста группы Rammstein Тиля Линдеманна. (подробности)

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