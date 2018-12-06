К затее с переименованием аэропортов я сначала отнесся скептически, но потом этот аттракцион и меня до некоторой степени захватил. И - неожиданно для себя - я должен признать, что получилось все совсем не так плохо, как мне казалось сначала.

Княгиня Ольга во Пскове, Елизавета Петровна в Калининграде, Екатерина Великая в Краснодаре - это приятно. А самое главное счастье - Николай Второй в Мурманске - это и вовсе прорыв.

И дело здесь вовсе не в том, что хорошего или плохого сделали те или другие князья, цари или императрицы, и чем именно надо особенно гордиться.

Дело в том, что России нужно еще какое-то прошлое, кроме советского, и еще какое-то понимание своего места в истории и в мире, кроме места наследника РСФСР - с мавзолеем Ленина, "дружбой народов", "борьбой за мир", песнями Аллы Пугачевой и, шире, старыми песнями о главном, которые как начали петь примерно в 1995 году, так и не перестают до сих пор.

У нас еще до Иосифа Виссарионовича и Леонида Ильича здесь тысячу лет что-то происходило - и кое-что более интересное, чем диалектический материализм и интернациональный долг в братской Анголе.

Но эта тысяча лет русской культуры в последнее время куда-то делась под страшным напором ностальгии по космическим кораблям, бороздящим Большой театр.

И аэропорт имени Николая Второго - это в нынешних условиях самый настоящий прорыв в область политической запрещенки, на запретную территорию. Практически как Егор Летов.

И дело, повторяю, тут не в заслугах Столыпина или драме Ходынки, - а в том, что у нас как у нации есть другое родство и другое происхождение, а не только 7 ноября и 23 февраля сто лет назад.

И если для того, чтобы напомнить об этом родстве, нужно было поиграть в аэропорты - прекрасно.

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