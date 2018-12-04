Воронеж выбрал Петра I, а Мурманск - Николая II

Стали известны результаты конкурса «Великие имена России» - его идея, напомним, в том, чтобы присвоить имена наших выдающихся соотечественников самым крупным аэропортам страны. Почти два месяца шла процедура выдвижения «кандидатов», а затем и народное голосование. Каждый житель страны мог отдать только один голос, но зато за любой из 45 представленных в конкурсе аэропортов.

Кратко итоги волеизъявления таковы:

Аэропорт Шереметьево это теперь «наше все» - потому что получило имя светоча русской поэзии Александра Пушкина. А Домодедово назовут в честь ученого Михаила Ломоносова.

Из сенсаций: Воронеж благодаря организованному голосованию местных жителей отнял у питерского «Пулково» право именоваться аэропортом Петра Великого. И если вдуматься^ в этом есть свой смысл. Ведь пока Санкт-Петербург был еще только в планах Петр Романов именно в Воронеже любил подолгу останавливаться и там же заложил основы российского кораблестроения.

Магадан предсказуемо выбрал Владимира Высоцкого. Помните: «Мой друг уехал в Магадан, снимаю шляпу! Уехал сам, уехал сам, не по этапу». По логике вещей эта песня теперь должна встречать в столице Колымы всех вновь прибывших.

Аэропорт Южно-Сахалинска увековечит память писателя Антона Чехова, даже в большей степени его гражданского подвига - добровольного длительного путешествия на каторжный Сахалин ради описания жизни тамошних ссыльных и привлечения внимания к их проблемам.

Ставрополь «отхватил» себе полководца Суворова, а Белгорода - инженера Шухова. В Мурманске в острой борьбе «белых» и «красных» император Николай II одолел полярника Папанина.

Не прошли несколько популярных в интернете вариантов: калининградскому аэропорту не присвоят имя философа Иммануила Канта (1 место заняла императрица Елизавета Петровна), а омскому - рокера Егора Летова (здесь победил Дмитрий Карбышев).

Сразу в нескольких городах придется провести второй тур выборов: Архангельск, Нижневартовск, Пенза, Санкт-Петербург (Пулково) и Москва (Внуково). Занявшие тут первые места деятели набрали еще больше голосов в других городах.

Полный список победителей конкурса «Великие имена России»:

Анадырь Юрий Рытхеу

Анапа Владимир Коккинаки

Архангельск будет проведен второй тур

Астрахань Борис Кустодиев

Белгород Владимир Шухов

Благовещенск Николай Муравьев-Амурский

Владивосток Владимир Арсеньев

Волгоград Алексей Маресьев

Воронеж Петр Великий

Горно-Алтайск Николай Рерих

Екатеринбург Акинфий Демидов

Калининград Елизавета Петровна

Калуга Константин Циолковский

Казань Габдулла Тукай

Краснодар Екатерина II

Красноярск Дмитрий Хворостовский

Москва (Шереметьево) Александр Пушкин

Москва (Внуково) будет проведен второй тур

Москва (Домодедово) Михаил Ломоносов

Магадан Владимир Высоцкий

Минеральные Воды Михаил Лермонтов

Мурманск Николай II

Набережные Челны/Нижнекамск Николай Лемаев

Нижний Новгород Валерий Чкалов

Нижневартовск будет проведен второй тур

Новый Уренгой Иван Губкин

Новосибирск Александр Покрышкин

Норильск Николай Урванцев

Омск Дмитрий Карбышев

Пенза будет проведен второй тур

Петропавловск-Камчатский Витус Беринг

Псков Княгиня Ольга

Самара Сергей Королев

Санкт-Петербург будет проведен второй тур

Симферополь Иван Айвазовский

Сочи Виталий Севастьянов

Ставрополь Александр Суворов

Сургут Фарман Салманов

Сыктывкар Петр Истомин

Томск Николай Камов

Тюмень Дмитрий Менделеев

Уфа Мустай Карим

Хабаровск Геннадий Невельской

Чебоксары Андриян Николаев

Челябинск Игорь Курчатов

Южно-Сахалинск Антон Чехов

Якутск Платон Платон Ойунский