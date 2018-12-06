Электронный больничный: и в деревнях, и в селах, и в больших городах

Врачи попробовали и втянулись

- Татьяна Викторовна, прошлым летом, 1 июля 2017 года, в нашей стране был узаконен электронный больничный лист. Тогда в «Комсомолке» мы провели «круглый стол», где вместе с экспертами Фонда социального страхования презентовали больничный нового поколения. С тех пор прошло меньше полутора лет, как развивается проект и насколько он заинтересовал жителей нашей страны?

- К концу осени у нас выдано более 4 миллионов электронных листков нетрудоспособности. Это очень хорошая цифра. Мы отслеживаем выдачу электронных больничных, которые называем «юбилейными». Каждый стотысячный, скажем. И очень приятно отметить, что некоторые кратные ста тысячам цифровые листки выдавались в очень небольших населенных пунктах. Например, в поселке Усогорск Республики Коми, где население пять с половиной тысяч человек. Или в Республике Башкортостан, там были три юбилейных листка, и они тоже были выданы в сельской местности.

- Это ответ на замечание скептиков о том, что больничные нового поколения только для «продвинутых» городов, а в деревнях и селах и мечтать об этом нечего. Как шло подключение медицинских организаций, поликлиник и больниц к системе выдачи электронных больничных?

- На сегодня у нас подключены более 6,8 тысячи, или 56% всех медицинских организаций в стране. Безусловно, изначально у многих присутствует некий консервативный подход, тревожно пробовать новое. В 90-е годы мы все переходили в бухгалтериях на бухгалтерские программы, при этом перепроверяли на бумаге и счетах, вдруг компьютер ошибся. Точно так же и с врачами. Начинают пробовать и осознают, что это очень удобно, все работает, информация прозрачно уходит в систему Фонда. Сразу же исчезает необходимость учета и хранения бланков строгой отчетности, как это происходит с бумажными больничными. Самое пугающее для врачей - начать работать с электронными больничными, потом они втягиваются в этот процесс и понимают все его плюсы и удобство использования.

У нас есть регионы, где больше половины листков нетрудоспособности выдается в электронном виде. И есть субъекты, где сто процентов медицинских организаций уже подключились.

Чем заинтересовать работодателя

- А как воспринимают нововведение работодатели?

- На сегодняшний день к системе выдачи электронных больничных подключились свыше 160 тысяч работодателей, у которых трудится более 47% всех работающих граждан в нашей стране. Крупные компании заинтересованы в первую очередь потому, что централизуют свои функции. Они размещают бухгалтерию в одной точке, и гораздо удобнее не отправлять туда бумажные листы со всей страны, что дорого и долго, а загрузить все за несколько секунд в систему.

Кроме крупных работодателей, также подключились более 3,3 тысячи индивидуальных предпринимателей, чьи сотрудники оформлены по трудовым договорам. Муниципальные организации охотно включаются в работу с электронными больничными, и их количество уже составляет 54 тысячи, или 36% от всех страхователей.

- Предположим, человеку в поликлинике готовы выдать электронный больничный, а его работодатель еще не в теме. Что делать?

- Мы принимаем различные меры, чтобы создать удобства и заинтересовывать работодателей. Скажем, все версии бухгалтерских программ, вышедшие с июля прошлого года, уже адаптированы для того, чтобы принимать электронные листки нетрудоспособности. Если используется версия, которая обновляется бесплатно, то это без проблем можно сделать. Кроме того, мы предусмотрели варианты взаимодействия через наш кабинет для страхователя на сайте fss.ru. Есть бесплатный программный продукт, который можно скачать на нашем сайте, и с его помощью загрузить по СНИЛСу и номеру больничного к себе этот электронный листок нетрудоспособности.

Конечно, бывают случаи, что работодатель отказывается. Тогда наши сотрудники в региональных отделениях и филиалах объясняют, какие есть возможности, как сделать все просто и удобно. И работодатели, как правило, идут навстречу.

Руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат ФСС РФ Татьяна Лотоцкая.

Избежать самых частых ошибок

- Расскажите, пожалуйста, как все выглядит для пациента.

- Человек, обратившийся к врачу, дает письменное согласие на то, что готов воспользоваться электронным листком нетрудоспособности. Врач в компьютерной программе запрашивает в системе Фонда номер больничного листа. Ему присваивается номер.

Для поликлиник и больниц, у которых своя медицинская информационная система (МИС) позволяет работать с электронным больничным, не составляет труда загрузить из электронной медкарты в больничный лист сведения о медицинской организации и пациенте (наименования медицинской организации, ее адрес, ФИО, пол и дату рождения пациента, сведения о ребенке, за которым осуществляется уход в связи с болезнью, и др.). Врачу остается только проставить период нетрудоспособности, подписать больничный электронной подписью и отправить его в Фонд. Как только больничный лист закрыт, человек может сообщить его номер своему работодателю. И тот у себя в системе уже может видеть электронный листок нетрудоспособности и рассчитать размер пособия.

Для пациента преимущества цифрового больничного ощутимы - лечащий врач тратит меньше времени на заполнение листка нетрудоспособности, а следовательно, сможет это время освободить на прием и осмотр пациента. Да и с закрытым больничным, как это бывает с бумажной формой, не надо тратить лишнее время на очереди в регистратуру поликлиники для проставления печатей, нет необходимости ехать по месту работы и сдавать больничный в отдел кадров - достаточно звонка или СМС-сообщения с указанием номера электронного больничного.

- Нередко на практике встречаются ошибки в названии работодателя. Как избегают ошибок, откуда берется эта информация в электронном больничном?

- Идет проверка по системе ФСС РФ, где зарегистрированы работодатели. Благодаря этому ошибок мы избегаем. Кстати, в бумажных носителях самое большое количество ошибок именно в названиях работодателей, из-за чего приходилось переделывать больше полутора миллионов больничных.

- Пациенты еще переживают, что работодатель увидит в системе название болезни или код болезни, по которому легко вычислить недуг. Это правда?

- Нет, это напрасные опасения. Работодатель не видит код, он видит только причину нетрудоспособности: общее заболевание, уход за больным членом семьи или травма на производстве. Сам диагноз пациента в больничном работодателю не виден.

Цифровой в продолжение бумажного

• Бывает так, что человек с приступом попадает в больницу, минуя поликлинику. Понятно, что его потом к участковому отправят. Выписывает больничный стационар или уже врач в поликлинике?

• Электронные листки нетрудоспособности могут оформлять и поликлиники, и больницы, и женские консультации, и родильные дома. Ограничений нет. Более того, электронный листок также можно выдать в продление бумажного (и наоборот).

• Отличается ли оформление для заболевшего человека и для матери заболевшего ребенка?

• Нет. В программе есть поле, где указывается причина нетрудоспособности, просто там будет отмечено, что это больничный лист по уходу за больным членом семьи.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

• Более 4 млн. электронных больничных выдано в России к концу осени 2018 г.

• 100% медицинских организаций Ненецкого АО, Калмыкии, Мордовии и Чувашии перешли на выдачу ЭЛН.

• На первом месте по количеству оформленных электронных больничных Белгородская область (308 000 ЭЛН), на втором месте - Республика Татарстан (295 000 ЭЛН), а на третьем месте - Кемеровская область (208 000 ЭЛН).

Продолжение темы.