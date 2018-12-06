Три кита цифровой медицины

Настоящая революция

Писателям-фантастам не очень-то верили на слово, когда они предсказывали, что искусственный интеллект будет ставить диагноз точнее, чем врач из плоти и крови. Скептически воспринимались и пророчества о том, что роботы-хирурги смогут оперировать людей, подчиняясь командам оператора, работающего на удаленке. Сейчас все это стало возможным благодаря цифровым технологиям - они произвели в медицине настоящую революцию. Организаторы отечественного здравоохранения утверждают, что эти и другие высокотехнологичные чудеса постепенно станут в массовом порядке доступны и простым россиянам.

Как выстраивается здание цифровой медицины в нашей стране? И каким образом передовые технологии помогут нам сохранить здоровье, реже уходить на больничный, избегать трудовых травм и обострения профессиональных заболеваний? Об этом мы поговорили с одним из ведущих российских экспертов по цифровой медицине.

Пообщаться с врачом из дома или с рабочего места

- Чтобы создать цифровой контур российского здравоохранения, надо было сначала заложить законодательную основу, - объясняет директор Института цифровой медицины, заведующий кафедрой информационных и интернет-технологий Сеченовского университета, доктор технических наук Георгий Лебедев. - Этот механизм уже работает. Затем необходимо создать инфраструктуру. Программа «Электронное здравоохранение» позволяет довести информационные технологии до самых мелких медицинских учреждений, вплоть для фельдшерско-акушерских пунктов. Мы надеемся, что к 2020 году практически вся сеть медицинских организаций всех уровней будет охвачена широкополосным интернетом и информационными системами. Это даст возможность обеспечить граждан качественной медицинской помощью в любой точке России или мира, где есть интернет и мобильная связь.

Специалисты говорят, что цифровая медицина держится на трех китах: электронный документооборот, телемедицина (технологии для дистанционных консультаций с врачом, обмена информацией между медицинскими организациями) и применение математических методов обработки данных. Из этого списка электронный документооборот, пожалуй, наиболее знакомая нам вещь. Его возможностями мы пользуемся, когда оформляем электронную запись на прием к врачу, получаем электронные больничные, направления на анализы или заказываем информацию через портал государственных услуг. То есть человек может общаться с врачом или медицинским учреждением, не покидая дома или рабочего места. Это особенно важно для пациентов с ограниченными возможностями, которым трудно передвигаться, - для них каждый визит к врачу это очень серьезное мероприятие. Поэтому список услуг, которые можно получить дистанционно, будет расширяться.

Поддержать эффект после высокотехнологичной операции

- Телемедицина приходит на помощь, когда расстояние между пациентом и врачом является критичным, - говорит Георгий Лебедев. - Каково назначение телемедицины? Первое - это консультирование. Врач может в режиме онлайн взаимодействовать с пациентом, а при необходимости и с другим доктором, когда требуется другое мнение. Еще один распространенный вариант: сейчас люди заняты работой, времени ходить по больницам нет, и пациент может прислать врачу свои анализы, а тот, изучив данные, принимает решение. Например: у тебя все хорошо, ты год можешь не показываться. Или, наоборот, дает команду: срочно ко мне!

Это очень важно для тех пациентов, которые приезжают лечиться из регионов России в московские центры или центры федерального подчинения. Человек приехал, ему сделали высокотехнологичную операцию, затем он возвращается к себе домой, а там уровень врачей не позволяет ему продолжать лечение и корректировать назначения. Если он остался прикрепленным к медицинской организации, где его оперировали, то это большое спасение для человека. Тот же врач, который его оперировал, будет за ним наблюдать.

Более того, ресурсы телемедицины позволяют фактически организовывать стационары на дому. Пациент может вживую общаться с врачами из любого медицинского центра, а те имеют возможность изучать информацию с мобильных устройств, которые через интернет передают данные о параметрах здоровья больного.

Диагноз ставит искусственный интеллект

Третья составляющая цифровой медицины - это использование математических методов обработки данных. Именно здесь огромный простор для применения методов искусственного интеллекта, и такой подход дает медицине новое качество. В наших традиционных медицинских карточках хранится огромный объем информации. Но все это богатство с глобальной точки зрения, условно говоря, пропадает без пользы. Однако если медицинские карты перевести на цифру и сделать электронными, то математические алгоритмы способны проанализировать все эти данные и найти в них закономерности, незаметные человеческому взгляду. А это даст возможность не только поставить самый точный диагноз, но и задолго до появления клинических симптомов прогнозировать риск развития той или иной болезни.

Возникает вопрос: а не смогут ли этой личной информацией воспользоваться злоумышленники? Те же хакеры многое отдадут, чтобы заполучить медицинское досье крупного политика или бизнесмена. Чтобы этого не произошло, создается многоуровневая система защиты персональных данных.

Это пригодится

САМ СЕБЕ ЦИФРОВОЙ МЕДИК

У людей есть возможность самостоятельно приблизить к себе светлое цифровое будущее, сулящее крепкое здоровье и хорошую физическую форму. На рынке существует большой выбор специальных электронных устройств - фитнес-браслетов и умных часов. Они способны отслеживать частоту сердечных сокращений, уровень кровяного давление, считать калории, оценивать объем физических нагрузок, фиксировать продолжительность и фазы сна... Даже такие простые устройства способны контролировать состояние здоровья и сигнализировать о начале каких-то хронических заболеваний. Кроме того, сегодня наблюдается бум миниатюризации медицинских приборов. Сделать УЗИ или снять кардиограмму человек может самостоятельно в домашних условиях, имея под рукой достаточно простые компактные устройства. Другое дело, что расшифровать и оценить полученную информацию могут только врачи. Вот для того, чтобы упростить такого рода общение между пациентом и доктором, и создаются новые электронные сервисы.В ТЕМУ

НЕ СГОРЕТЬ НА РАБОТЕ

Кроме цифровой медицины, в мире также активно развивается отрасль умных средств индивидуальной защиты (СИЗ), созданных с применением новейших цифровых технологий. Эти приспособления призваны защищать работников от производственных травм и профессиональных заболеваний. Например, разработана спецодежда, которая сама «понимает» и включает подогрев, когда человека нужно согреть, если ему холодно. А также измеряет пульс, давление, температуру тела и передает данные врачу. Благодаря этому можно эффективно мониторить состояние здоровья, экономя на медосмотрах. Также существуют умные ботинки: в них встроен GPS-приемник, и они показывают, где находится работник, в опасной зоне или нет, какое время там пребывает, указывают дальнейший путь следования.

Словом, технологии продолжают развиваться, и все больше уникальных разработок переходят из фантастических фильмов и других произведений в нашу повседневную реальность.

Продолжение темы.