Ростислав Ищенко: Все, что можно было нарушить в этом договоре, Украина нарушила давным-давно!

- Рада поддержала Порошенко, который еще 17 сентября заявил, что продления договора с Россией не будет. Значит ли это, что Украина не сможет аппелировать в международных инстанциях по поводу своих границ с нашей страной?

- Ничего такого это не означает. У Россией с Японией, например, нету мирного договора, а границы то между двумя государствами разве кто-то под сомнение ставит? Для Украины в плане ее претензий по Крыму разве ситуация меняется — нет! Все, что можно было нарушить в этом договоре ,Украина давным-давно сто раз нарушила, что можно было не выполнять — не выполняла.

- А как быть с тем, что по денонсированному соглашению Украина не могла заключать с третьими странами союзы, направленными против России (как и наоборот)?

- Украина по конституции является внеблоковым государством. Но при этом всю свою независимую историю стремится в НАТО и в ЕС. Этот пункт о не заключении союзов Украиной игнорировался всегда. Другое дело, что объединения эти не спешат принять к себе Украину. Что не мешает ей продолжать стремиться.

- Почему тянули с принятием закона?

- Это чисто внутренняя процедура. Техническое решение. Рада могла его принять когда угодно: осенью, зимой, в марте… 1 апреля он прекращал свое действие и так. Глава МИДа Климкин же ноту еще в сентябре отправил в Россию.

Россия же со своей стороны то, что можно было не разрывать — старалась не разрывать. Даже с точки зрения пребывания на нашей территории миллионов украинских граждан — хотя Украина пребыванию наших граждан на ее территории препятствует всячески.

В общем — это сделано было в пропагандистских целях: выкрикнуть, что мы вот опять разорвали договор! Какой договор — потом будут разбираться. Если будут...

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