Как принять участие в контроле за госзакупками для инвалидов
Такую возможность дает электронный проект Фонда социального страхования РФ «Открытый контракт»
Как принять участие в контроле за госзакупками для инвалидов.Такую возможность дает электронный проект Фонда социального страхования РФ «Открытый контракт»
Изменить размер текста:
Все мы любим покритиковать госзакупки, но теперь можно принять участие в контроле за ними. В открытом доступе предоставляется вся информация о будущих госзакупках Фонда, если они дороже миллиона рублей. Как приобщиться к контролю неравнодушным людям, рассказывает наш видеоролик.
Еще больше материалов по теме: «Наши права и льготы: Помощь инвалидам»