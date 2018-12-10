В «панамском досье» нашли данные о нескольких тысячах компаний россиян

Данные «панамского досье» обнародовал Росфинмониторинг. В нем обнаружилось 4 197 компаний, которые подконтрольны россиянам. Есть тут и депутаты с губернаторами – то есть люди, которым запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.

У граждан США показатели ниже. Американцы контролируют 3066 компаний из «панамского досье», а жители Украины – всего 470.

- Службой постоянно ведется анализ материалов, публикуемых СМИ, например, всем известного расследования журналистов — «панамского досье». Информация о «сомнительных финансовых операциях» россиян передана в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией, – заявил начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев.

Напомним, «Панамское досье» – это документы, которые «утекли» из офшорного регистратора, юридической компании Mossack Fonseca. Архив солидный: он содержит 11,5 млн файлов.

Первые данные из него представили широкой публике еще в 2016 году. Тогда стало известно, что компаниями в офшорах владели пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, экс-министр экономики, сидящий сейчас в тюрьме, Алексей Улюкаев.

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