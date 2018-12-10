Ольга Кабо сводила сына на кибер-елку

В минувшее воскресенье в самом необычном музее столицы – Музее Восстания Машин состоялась премьера кибер-елки – продолжение семейной саги «Трансформеры. Тайна посоха Деда Мороза». На премьерном показе с детьми побывали многие знаменитости: Дмитрий Миллер, Мария Берсенева, Ольга Кабо, Виктор Логинов, Глафира Тарханова и другие гости.

Помимо самого шоу в музее гостей ждали сюрпризы: аттракционы виртуальной реальности, необычные мастер-классы, гигантские роботы-аниматоры.

- Те экспонаты, которые здесь представлены, уникальны, мальчишки живут этими супергероями, сын знает всех этих героев поименно. Мне сложнее, но он меня ведет за собой и все объясняет, - рассказала Ольга Кабо. - Позже я спросила у Вити, каким, по его мнению, будет Дед Мороз: «Я думаю, что здесь будет робо-дедмороз. Но он будет живой, и у него будет Снегурочка».

Актер Виктор Логинов с сыном

Ка уже писала «КП», Ольга Кабо родила сына в 45 лет.

- Когда я рожала дочь Таню, я уже не была юной, мне было 30 лет, - делится актриса.-Поэтому оба ребенка появились у меня уже в сознательном возрасте. Дело не в возрасте, а в том, что девочка и мальчик совершенно разные. С дочкой, может быть, я даже была более строга, потому что знала, как непросто быть девочкой, девушкой, женщиной. А с мальчиком у меня возникают немножко другие эмоции. Он ласковый и очень тянется ко мне. Наверное, с дочкой я была более напряженной, потому что для меня это все было впервые. А сейчас у меня второй дубль, и мне гораздо проще.

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