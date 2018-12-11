Сергей Цивилев - "КП": Я только что от Агафьи Лыковой. Она чувствует себя нормально, мы зря так всполошились

- Алло, Сергей Евгеньевич! Как вы слетали к нашей героине - Агафье Лыковой? Мы же - я имею ввиду «Комсомолку» - ее первыми открыли миру, наш Василий Михайлович Песков ее миру открыл.

- У нас к Агафье Лыковой был запланирован плановый перелет чуть позже. Но вчера пришла информация, звонок от нее, - она сказала, что плохо себя чувствует. (По нашей информации, Агафья Лыкова поддерживает связь с миром через местную старообрядческую церковь. - А.Г.) Вечером пришла информация, поэтому пришлось сразу прыгать в самолет, его загрузить всем необходимым для ее хозяйства.

Сергей Цивилев о встрече с Агафьей Лыковой 00:00 00:00

- То есть - вы Лыкову видели прямо вот только что?

- Да, я сегодня слетал к ней сам, врача на всякий случай взяли с собой, он с ней поговорил. Привезли ей все, что нужно. То, что мы и планировали, оно было заготовлено, просто это все было бы через неделю.

- Скажите, как она себя чувствует сейчас?

- Нормально. Немножко есть онемение руки. Она говорит, что что-то тащила, потянула руку. Рука работает, все в порядке, ее врач освидетельствовал. Врач говорит, что все в порядке.

На здоровье отшельница уже не жалуется, помощи врача ей не потребовалось.

- Долго вы у нее находились?

- Сколько позволяло световое время, чтобы на вертолете потом назад улететь, столько и были у нее.

- Скажите, а что вы ей отвезли?

- Мы отвезли сено для ее коз, питание для животных, комбикорма. А Агафье – муку, мясо, овощи, полный набор всего, крупы.

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- А как она вас встретила, о чем вы разговаривали?

- У меня это была первая встреча, я ее первый раз увидел. Конечно, она меня поразила. Святой человек.

Мы долго разговаривали, сидели с ней. Потом она прочитала мне молитву. Кстати, она и поет, и такой у нее голос замечательный.

Агафья Лыкова со старинной церковной книгой.

Конечно, удивительно, как она живет, женщина хрупкая такая, в таких суровых условиях. Но она молодец, она слилась с природой, она настоящее дитя природы, святой человек.

- А вы фотографировались с ней?

- Да, конечно.

- А вы можете прислать нам фотографии?

- Александр, посмотрим, как получится. Я же только еду оттуда, выбираюсь только от Агафьи, мне еще 4 часа ехать на машине. А потом - вертолетом... Связь здесь - не очень.

- Пока есть связь... Скажите еще, о чем вы с ней говорили?

- Она рассказывала о своей жизни больше всего. Интересно ее слушать, конечно. Потом мы ходили, смотрели ее хозяйство, она нас водила, всё показывала. Потом она читала нам церковные книги старинные и молитву пела.

- Вы и дальше будете за ней присматривать?

- Обязательно будем ей помогать, договорились о следующем прилете. Этому человеку надо помогать обязательно. Извини, сейчас связь прервется.

- А вы с Новым годом Агафью поздравили?

- Поздравили. Привезли ей подарков и всего...

(Связь прервалась)

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