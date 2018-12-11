Гимн от души и от сердца

Федеральное агентство по делам национальностей и Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы в партнерстве с известным продюсером Линой Арифулиной ко Дню Конституции приготовили музыкальный подарок всем жителям нашей страны - Гимн Российской Федерации в исполнении представителей разных народов России.

«Идея снять клип на музыку гимна с участием представителей разных народов витала в воздухе, но никто ее до нас не реализовывал. А мы решили это сделать, потому что на всех наших торжественных мероприятиях мы обязательно исполняем гимн. Получается такой красивый многонациональный хор. Ко Дню Конституции мы воплотили эту идею и дарим музыкальный подарок всем жителям России с пожеланиями межнационального мира и согласия», - отметил руководитель ФАДН России Игорь Баринов.

Лина Арифулина, раскрывая на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» технические подробности съемочного процесса, призналась: «Хотелось сделать гимн очень теплым, от души и для сердца, близким молодежной аудитории. Все наши герои - представители разных национальностей - снимались в студии, а после с помощью 3D-трекинга и ротоскопирования, мы переместили их в самые узнаваемые места Москвы. Специально для этого видео мы сделали 3D-модели памятников: и Александра Сергеевича Пушкина, и рабочего с колхозницей, и Юрия Долгорукого, и Юрия Гагарина… Можно долго про это говорить, но лучше один раз увидеть!».

В ролике показаны 20 самых знаковых исторических и современных мест столицы: Кремль, Большой театр, Триумфальная арка, памятник Юрию Долгорукому, парящий мост в парке «Зарядье», библиотека им. Ленина, Третьяковская галерея, дома-«книжки» на Новом Арбате и другие.

Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков сообщил, что ролик будут транслировать на межнациональных мероприятиях в столице. Уже завтра его покажут перед началом гала-матча Межрегионального футбольно-музыкального фестиваля «Арт-футбол».

Певица Зара, под патронатом которой в Москве проходит международный фестиваль этнической музыки «Музыка наших сердец» и много делающая для пропаганды и сохранения национального творчества, поддержала акцию ФАДН России.

«Именно музыка - ключ к сердцу каждого зрителя, независимо от того, какой народ он представляет. Как мама двух сыновей хочу отметить важность воспитания у подрастающего поколения интереса и уважения к культуре разных народов», - сказала она на сегодняшней пресс-конференции.

В съемках ролика участвовали 126 человек: как профессиональные артисты, так и совсем юные участники творческих студий и коллективов, представители многих народов России. Среди них ансамбль народного танца «Калинка», удмуртские «Бурановские бабушки», певицы греческого происхождения Ксения Георгиади и Надежда Рафаилиди, ансамбль татарской песни «Идель», ансамбль танца «Буин хан», актеры цыганского театра «Ромэн», ансамбль «Казачья станица», театр танца Аллы Духовой «TODES» и многие другие.

Руководитель Региональной общественной организации «Объединение и социальная поддержка женщин-мигрантов» Ефросиния Гыштемулте, участвовавшая в съемках, рассказала, что юные представители молдавского народа назвали съемки самым интересным событием в их жизни.

«Когда я слышу Гимн России, то у меня наворачиваются слезы на глазах и меня наполняет чувство гордости за мою великую Родину», - поделилась своими впечатлениями от участия в проекте заслуженная артистка России Ксения Георгиади, а участницы мордовского фольклорного коллектива добавили: «В гимне отражена вся наша Россия. В этом проекте мы с удовольствием участвуем, ведь мы – часть России, пусть все увидят красоту мордовского народа».

Клип можно посмотреть на канале ФАДН России в Ютуб.