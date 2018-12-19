«Uber для мусора». В России заработало приложение для сбора вторсырья

Об этом сообщил телеканал "360"

Технология работы сервиса проста. Житель бросает пакет с вторсырьем на улице, а в мобильном приложении указывает его местонахождение. Так сигнал об оставленном мусоре получает сотрудник, чаще всего дворник. Он забирает пакет, сортирует и отправляет заявку на вывоз вторсырья. После с помощью приложения перевозчик покупает мусор и доставляет вторсырье заготовителю. Тот сортирует его и продает перерабатывающим заводам или обрабатывает сам.

Сейчас благодаря Sborbox можно избавиться от макулатуры, пластиковых бутылок, металлолома и алюминия. А сдающим вторсырье горожанам предоставят скидки от бизнеса в их районе.

Сервис тестируют в московском Перово. Он позволяет собрать несколько тонн вторсырья ежедневно. Вскоре агрегатор опробуют в Челябинской и Тверской областях. Кроме того, Sborbox заинтересовались в других регионах России и за рубежом. Особенно он привлек внимание Касабланки и Мехико.

В Московской области желание присоединиться к передаче мусора выше, чем в столице. Тем не менее логистическая проблема у Москвы и области общая, поэтому их опыт будут рассматривать как единый.

«Можно сказать, 100% жителей готовы в той или иной форме участвовать в решении вопроса, если для них это не требует чрезмерных усилий. Если интерфейс и технология внятно организованы», — рассказал Дмитрий Медников, совладельц сервис Sborbox.

Также, по его словам, горожане должны понимать пользу и видеть снижение нагрузки с родного города.

«Вопрос решения мусорной проблемы сейчас — это вопрос логистики и достаточно внятного вовлечения людей. Сервис Sborbox накапливает Big Data, он выстраивает и упрощает логистику для тех, кто мусор производит, транспортирует и перерабатывает, и вовлекает жителей наиболее комфортным для них способом», — отметил Дмитрий Медников.

Совладельц сервиса — бывший заместитель главы ВГТРК Дмитрий Медников. Его компания «Эквити Алгоритм» в ноябре приобрела 66% «Вейстгрупп», которая сейчас разрабатывает агрегатор заявок для сбора и обработки мусора.

По информации СМИ, Sborbox готов сотрудничать с предпринимателем Игорем Чайкой. Он развивает оператор по сбору и вывозу мусора «Хартия» в нескольких регионах России. По его словам, проект интересный. Но он обратил внимание на множество подводных камней в этом бизнесе. В компании пообещали ознакомиться с проектом и рассмотреть предложение. Хотя идею назвали сложной с юридической точки зрения из-за участия в нем жителей, УК и дворников.