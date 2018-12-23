Дмитрий Песков: У Путина феноменальная память. Он запоминает большое количество цифр, два раза прочитав текст

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" рассказал о том, как президент готовился к Большой пресс-конференции и почему на ней было столько фальшивых журналистов.

НЕКОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ЗАНИМАЛИСЬ КЛЕВЕТОЙ

- Традиционно Путин свою пресс-конференцию провел блестяще. Это остается беспрецентным форматом. Сейчас ни один из мировых лидеров не способен повторить в таком режиме общение с гражданами или журналистами. Но на этот раз появился целый набор новых элементов, которые заставляют нас задуматься. Происходит смешение форматов. Мы с сожалением наблюдали вопросы, которые не имели никакого отношения к журналистским вопросам, разные жалобы. Это фактически были обращения граждан. Мы в течение суток проверили их. Эти люди не имели никакого отношения к журналистам. И своими выступлениями только отняли время у журналистов.

Президент всегда живо реагирует и очень строго дает поручения, чтобы эти вопросы выяснялись немедленно и решались немедленно. Начали выяснять по Ленинградской области - никакую трубу никто не укладывал, никто деньги не получал. Не соответствует действительности, по сути, это можно назвать клеветой. Подобные ситуации, конечно, нас заставляют задуматься. Президент является сторонником полной открытости, открытой аккредитации на пресс-конференцию - и для российских федеральных СМИ, и для региональных СМИ, и для международных. Но как эту пресс-конференцию оградить от нежурналистов, мы пока не понимаем. Будем анализировать. До следующего года у нас еще есть время.

Число заданных вопросов.

У НАС РАЗНОЕ ВИДЕНИЕ, НО МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕКРАЩАТЬ ОБЩАТЬСЯ

(на вопрос "Зачем на пресс-конференции каждый раз дают слово украинскому журналисту?")

- Мы хорошо знаем Кодекс Хамурапи, но не являемся его сторонниками.

Чтобы критиковать Елисейский дворец за то, что он ведет войну с небольшим телеканалом или Украину за то, что она боится российских журналистов, нужно самим занимать цивилизованную позицию. Что мы и делаем! У нас сидят журналисты ВВС и пользуются привилегиями всех иностранных СМИ. У нас работает журналист из Украины, он традиционный гость нашей пресс-конференции. У нас разное видение с ним, но это не значит, что мы должны прекращать общаться.

О чем спрашивали журналисты?

ПОМОЩЬ ПУТИНУ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

- Путин готовится к общению с журналистами несколько дней. Мы заранее запрашиваем обновленную информацию из всех министерств и ведомств, это тоже хорошая возможность сделать обобщенную картину года. Эта картина докладывается президенту, он получает такой объемный том справочных материалов и его методично читает. У него феноменальная память. И короткая, и долгая. Он способен запоминать большое количество цифр, буквально два раза прочитав текст. Никакой помощи, никакого наушника в ухе ему не требуется.

Любое подобное мероприятие завершается формулировкой перечня поручений, которые подписывает сам президент, и потом под контролем соответствующих подразделений администрации президента это все выполняется.

ОБЩЕНИЕ С НАРОДОМ НИКТО НЕ ОТМЕНИТ

- И пресс-конференция, и "Прямая линия" сохранятся. Собственно, сейчас завершилась подготовка, была проведена пресс-конференция, сейчас пройдет Новый год и потом уже, перед майскими праздниками, традиционно проходит "Прямая линия". И сразу начнем готовиться к "Прямой линии".

КАК ЭТО БЫЛО

Большая пресс-конференция Владимира Путина

Наш сайт вел прямую онлайн-трансляцию (подробности)

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