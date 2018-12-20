Владимир Путин - «Комсомолке»: Царь хороший, а бояре воры? Все виноваты!

Президент РФ Владимир Путин в ходе своей ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос корреспондента «Комсомольской правды» Александра Гамова про чиновников среднего и низшего звена. В частности, он объяснил, почему наш народ недоволен чиновниками.

- Владимир Владимирович, Вы знаете, честно говоря, мне сегодня немножко обидно за Президента Путина, потому что цифры красивые, цифры правдивые, они настоящие, они не вызывают, я думаю, у специалистов сомнений. А простой народ, я думаю, не совсем им верит, потому что Россия живет тяжело. Это первое.

Второе. Там не так спокойно, я имею в виду не ситуацию, а в сердцах, в душах, в головах, в мыслях, то есть люди очень сильно переживают и за Вас, и за страну. Так вот, почему это происходит? Я считаю, чиновники среднего звена, высшее звено, министры, губернаторы, – они все Путина боятся. Вы всех поставили сейчас, построили, все нормальные люди практически собрались. А чиновники, которые то про акциз на колбасу начнут говорить, то начнут говорить, что Кремль вообще не разрешает рожать, то еще что-то, воду мутят и мешают верить Путину, государству и так далее. Мне кажется, что нужны какие-то реформы. Что-то нужно делать с этим средним звеном. Давайте мы будем перевоспитывать, давайте мы будем Вам помогать.

В завершение скажу, буквально накануне пресс-конференции я получил такую телефонограмму, она очень короткая: «Гамов, спроси у Владимира Путина, не пора ли наконец обратить внимание на чудовищную пропасть между доходами топ-менеджеров и простых людей? И когда наконец Владимир Владимирович сделает на этот счет очень четкое заявление?». Потому что Вы несколько раз возвращались.

Спасибо огромное.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/683157" frameborder="0"></iframe> Путин рассказал корреспонденту "КП", почему народ недоволен чиновниками.

- У Вас такой тезис. Это извечный русский, российский тезис. Царь хороший, а бояре – воры и разбойники. Вы знаете, если чего-то не получается, то все виноваты. Это, во-первых. А, во-вторых, я уже сказал, дело не в том, что цифры как-то бьются, а дело в том, что с ними и работают-то плохо. Ну, не разъясняют людям. А вот вы сказали, вот цифры хорошие, а там не верят. Вы как будто не слышали, что я говорил вначале или в середине, я же приводил данные, связанные с падением реальных располагаемых доходов населения. И чего же здесь хорошего-то? Я и не говорил, что это хорошо. Они как упали у нас в 2015 году, а в 16-м вообще минус 5,8. Чего же здесь хорошего? Я и не говорил, что это хорошо, я говорил, что тенденция, слава богу, выправляется, но это объективный фактор. И не думаю, что здесь люди в это не верят. Как раз вот это достоверные вещи, и люди как раз, надеюсь, это понимают.

По поводу чиновников вообще. Вы знаете, конечно, есть люди, которые не отдают себе отчета в том, что они говорят. Оказались не на своем месте, просто неаккуратно высказываются. Такие тоже есть. Но это же мы все, это наша среда. Такой человек был вчера кем-то, сегодня стал чиновником, возьми и ляпни там что-нибудь. Ну, он и не готов. Это значит, что он просто не готов для такой работы.

Ну, конечно, нужно работать с людьми, безусловно, и со всеми чиновниками. Ну, среди них тоже много очень порядочных и деятельных людей. Это факт, от этого никуда не деться. Понимаете, невозможно все закрыть и потом открыть коробочку, и там все будет хорошо. Не случайно Моисей водил еврейский народ 40 лет по пустыне. Ну, мы так не можем 146 миллионов по пустыне водить.

Поэтому это процесс взросления государственного аппарата, работы с ним. Мы сейчас стараемся это делать, видите, проводим различные конкурсы среди молодых. «Лидеры России» у нас проводится конкурс кадровый. Учим их потом в академии нашей. Из этой когорты уже там, по-моему, человек 12 или 15 стали губернаторами, 2 министра федеральных, 5 или 6 – заместители министров. Постепенно, постепенно будем распространять это и дальше. Это процесс длительный.

- О пропасти Вы не сказали.

- Что касается пропасти. К сожалению, это есть. Первое.

Второе. К сожалению тоже, но это, как правило, мировая тенденция, во всяком случае, в крупных экономиках так происходит. Посмотрите, что в Штатах происходит. Здесь американские коллеги сидят, они должны читать свою собственную аналитику. Значит, разрыв между теми, кто зарабатывает очень много и теми, кто зарабатывает достаточно мало и скромно, по их меркам, он увеличивается. Кстати говоря, в этой связи предвыборный штаб Президента Трампа, сегодняшнего президента, он очень точно уловил это обстоятельство. Они, кстати говоря, использовали в предвыборной борьбе и оказались правы.

Мы, конечно, должны это учитывать. Мы должны сделать, как минимум, кардинально сократить количество людей, живущих за чертой бедности. Это правда.

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