Сестры Хачатурян остаются дома: им продлили прежнюю меру пресечения

С самого утра 26 декабря в коридоре суда было не протолкнуться от телекамер. И все они были направлены на Марию, Ангелину и Крестину, тех самых девушек, что обвиняются по одной из самых тяжелых статей УК РФ - 105 ч. 2 « Убийство по предварительному сговору группой лиц». Но в этот раз в зал заседания они шли не под конвоем и в наручниках, а сами.

Все трое заметно лучше выглядят и лица стали как-то спокойнее. Видимо, прошедшие 2 месяца и правда были самыми счастливыми в их маленькой жизни. Потому что дома, с мамой, пусть и под уголовным преследованием.

Напомним, что сестры-погодки в июле 2018 зарезали собственного отца Михаила Хачатуряна. Следствие идет до сих пор (и это несмотря на то, что девушки сразу же на месте преступления признались в содеянном, да и полицию вызвали сами). Вот уже полгода следователи выясняют обстоятельства предшествующие убийству. А они ужасны!

Адвокат средней сестры Ангелины Алексей Паршин очень опытен в уголовных делах по превышению допустимой самообороны (это когда женщины, подвергшиеся насилию, нечаянно или в состоянии аффекта убивают своего обидчика). Он видел многое, но даже ему не по себе сейчас от всего, что он услышал на допросах из уста своей подзащитной.

- Это одно из самых "тяжелых" в моральном плане моих дел, - признался он «Комсомолке».

Два других защитника — Алексей Липцер и Ярослав Пакулин — такого же мнения.

Ангелина Хачатурян во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении домашнего ареста в суде.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Мы не имеем права разглашать всего, что касается уголовного дела. Скажу лишь, что допросы порой длятся по 4 часа и следователь очень досконально выясняет про каждый (!) эпизод, имевший место в семьей Хачатурян. Надо иметь очень толстую кожу, чтобы все это выдерживать, - признался Алексей Липцер.

Сразу после случившегося в июле всех троих сестер арестовали и поместили в СИЗО. Но спустя два месяца, когда стали проясняться обстоятельства, предшествовавшие убийству, следователи из ГУ СК, а дело теперь ведут они, приняли решение, что девушек целесообразно отпустить домой на время следствия. Так в сентябре 2018 им была изменена мера пресечения с реального ареста, на так называемый запрет определенных действий.

- Им запрещено общаться друг с другом, с потерпевшей стороной и свидетелями по делу. Пользоваться интернетом и бывать не дома с 21:00 до 7 утра. Для фиксации их местонахождения в указанное время на всех троих были надеты электронные браслеты, - пояснил Алексей Липцер. - После сегодняшнего заседания все те же запреты остались в силе, об этом ходатайствовало следствие и утвердил суд. Девушки разъехались по домам.

Суд продлил прежнюю меру пресечения сестрам Хачатурян.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Сторона обвинения, как впрочем и всегда, настаивала на аресте. Они даже пытались заявить о том, что, якобы, сестрами был нарушен режим, - рассказал адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин. - Говорили, что у них есть тому доказательства. Но таковых так и не предъявили в итоге.

Из всех многочисленных родственников на заседании присутствовал только муж одной из сестер убитого Михаила Геннадий с адвокатом.

- Что касается следствия, то оно продлено еще на 3 месяца. Так что суд по существу дела начнется никак не раньше апреля будущего года, - пояснили адвокаты сестер. - Расследование продолжается.

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