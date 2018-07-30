«Шлюхами были - шлюхами и сдохнете»: отец-извращенец угрожал дочерям расправой за несколько месяцев до того, как они его убили

СЕГОДНЯ 09:21 2018-07-30T09:45:49+03:00

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Жуткая история задержания трех сестер за убийство отца продолжает шокировать новыми подробностями. В распоряжении «Комсомольской правды» оказались аудиозаписи, которые в апреле Михаил Хачатурян отправил своим дочерям, когда находился в отъезде. Ими на условиях анонимности поделилась подруга задержанных Кристины, Ангелины и Марии.

В тот день в гости к сестрам пришел родной брат – 21-летний Сергей, которого отец выгнал из дома несколько лет назад. С ним был друг. Когда всех пятерых в квартире увидела родственница и сообщила главе семейства, разразился скандал. Отец обвинил дочерей в проституции, а их брата – в сутенерстве. В трехминутных записях столько мата, что если его убрать, остается лишь несколько предложений. Но суть понятна: отец угрожал дочерям расправой, в том числе изнасилованием.

Приводим ту самую запись:

За несколько месяцев до убийства Михаил Хачатурян надиктовывал дочерям аудио с угрозами 00:00 00:00

- Мне плохо, я просто не могу… (уматывайте на фиг!). Он в квартиру не заходил, он на улице стоял – да, говоришь? А теперь он уже в комнате, да? Я твой мама …. (насиловал)! …, уматывайте по-хорошему. До моего приезда чтоб вас не было! Я вас публично в групповую … (изнасилую). Вы деньги хотели заработать? У вас денег не было, он вам … (клиента) привез! А Кристине до этого, когда я в отъезде был, уже привозили … (клиента). Да буду говорить еще много, еще прибавлю! Ангелин, ... будешь беспрерывно, поняла, Ангелина? Если не уйдешь. А если уйдешь, я тебя найду. Шлюхи вы конченые! Мужиков приводите, да? Он привел, да? Для вас привел, да? Сутенером уже стал, барыжничать невыгодно? И вы втроем вместе, с ним вместе? Сережка ждал в комнате, когда он вас … (занимался сексом)? За сколько, цена какая была?

Скажите всю правду, буду бить за все… Убивать буду, уйдите, уйдите, уйдите, не доводите до греха. Вы шлюхи были – шлюхами сдохнете. Если рискнете, пожалеете – ваша мать не рискнула. Даже не успеете пожалеть. Хочешь, чтоб я сегодня приехал? Ай тварь. Ах ты сукина дочка, ай проститутка маленькая четырнадцатилетняя. Что ты хочешь, запись хочешь? Да я могу всем видео показать, что ты делала! И бога имя не давай, бога имя не давай, мразь! Мужик чужой у нас в доме! Я сказал: пусть придет за собакой, привезет – увезет. Но не оставаться, не ночевать у нас!

По словам знакомых семьи, издеваться над дочками-подростками Михаил начал несколько лет назад, когда мать девочек ушла из дома, не выдержав ужасов такой семейной жизни. Говорят, у Михаила были проблемы с наркотиками – отсюда и агрессия, и ненормальные фантазии. При этом глава семейства очень заботился о своей репутации и слыл набожным человеком: регулярно ходил в церковь, каждый день молился дома.

Сестрам, задержанным за убийство отца, грозит до 15 лет за решеткой.

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