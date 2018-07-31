«У него был колокольчик, и мы должны были приходить к нему по первому звонку. Мы были рабами!»: сестры Хачатурян - о том, как отец издевался над ними

СЕГОДНЯ 11:40 2018-07-31T12:14:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Три сестры-погодки убили своего отца-тирана, который избивал их и унижал их. Михаилу Хачатуряну девушки наснесли больше около 40 ножевых ранений. Девушек задержали, сейчас они находятся находятся в ИВС по СВАО. Им предъявлено обвинение по статье «Убийство, совершенное группой лиц».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/662368" frameborder="0"></iframe> Три сестры убили отца.36 ударов ножом - в шею, живот и сердце... Сёстры-подростки убили отца-тирана.

Все в разных камерах. Старшая Кристина не встает с кровати — у нее сильно поранена нога. Средняя Ангелина с сильным порезом на запястье. А младшая Мария вся в слезах.

- Девочки в разных камерах содержатся, - рассказал «КП» ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. - Но все говорили нам об одном и том же. Каждая рассказывала все новые подробности их жизни в отчем доме. Это, конечно, ужас.

Три сестры Хачатурян (слева направо): Ангелина (19 лет), Кристина (18 лет) и Мария (17 лет).Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Мы с Марией учились в одном классе. - рассказала Ангелина. - Потому что я поздно в школу пошла. Так вот, за этот год Маша была в школе 7 раз, мы подсчитали. Отец никуда нас не отпускал, чтобы никто не видел синяков и побоев. Сколько я себя помню, он нас бил всегда. У него дома было столько оружия. Пистолет, револьвер какой-то, дробовик. Бита, ножи. Сколько раз он угрожал убить.

- А почему вы в полицию не обращались?

- А какой смысл? Один раз у нас дома был полицейский, папа наставил на него дробовик и сказал: «Сейчас выстрелю». Даже видеозапись была этого, но потом ее почему-то удалили и все замяли.

- А в школе учителя ни о чем вас не спрашивали?

- Никто не обращал внимания на синяки и побои. И на то, что мы пропускаем уроки тоже. Психолог пыталась с нами разговаривать только. Органы опеки? Нет, в школе они к нам никогда не приходили, хотя такая возможность была, конечно. В школе-то он за нами никак не мог уследить. Иногда к нам в дверь звонили, мы думали, что это, наверное, полицейские или органы опеки пришли узнать, как мы. Но отец просто дверь не открывал и все.

Как рассказали сестры, маму Михаил Хачатурян выгнал из дома 2,5 года назад. До этого она была с ними, и он ее бил еще сильнее, чем дочек.

Со слов сестёр, отец издевался над ними и следил буквально за каждым их шагом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Он так над ней издевался, - плачет Кристина. - Потом, когда она ушла от нас, звонить и общаться с ней мы не имели права. Но мы все равно, конечно, это делали украдкой, когда его дома не было.

Вся квартира Хачатурян была под видеонаблюдением. Отец-тиран отслеживал каждый шаг своих дочерей.

- Папа пил какие-то таблетки успокоительные. Он много раз лечился в психиатрической больнице, вот только месяц назад вышел. - говорит Ангелина. - А может, не в больнице он был, я не знаю. Но говорил, что в больнице.

- Он требовал, чтобы мы постоянно были рядом и приходили по первому его зову, - вспоминает Кристина. - У него специальный был звоночек, он в него звонил и кто-нибудь из нас троих мгновенно должена была к нему подбежать, хоть днем, хоть ночью. И делать все, что он скажет. Воды принести, еды и разное другое…. Он даже окно сам не открывал, мы должны были ему прислуживать, как рабыни.

Кристина Хачатурян во время избрания меры пресечения в Останкинском суде. ФОТО Никеричев Андрей / АГН Москва

Соседка по камере младшей, несовершеннолетней сестры Марии Хачатурян рассказала правозащитникам, что девушка все время плачет, вспоминает маму.

- Кажется, она даже не понимает еще, что произошло. В шоке она, - говорит женщина. (Она обвиняется в мошенничестве и находится в ИВС СВАО на время следственных действий). - Говорит, она очень по маме скучала. Мама была в ними в тот день, когда следственные действия шли в их квартире. Я рассказала Маше про СИЗО № 6, туда она скорее всего скоро уедет, там несовершеннолетние содержатся.

Ни у одной из сестер Хачатурян нет адвоката. Только те, что назначил суд. Что и как будет дальше, ни одна из девочек даже не понимает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вплоть до пожизненного: следствие ужесточило обвинение сёстрам, убившим своего отца

Жестокость совершенного подростками преступления поразила даже опытных сыщиков. Как и обращение родного отца с собственными дочерьми: Михаил не раз угрожал дочерям расправой, в том числе изнасилованием (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Он держал в страхе весь двор и, словно в 90-е, ходил с оружием»: Соседи рассказали о Михаиле Хачатуряне, убитом собственными дочерьми

Вот уже третий день, как жители панельной двенадцатиэтажки на Алтуфьевском шоссе в Москве обсуждают одну и ту же новость. Жестокое убийство в одной из квартир на третьем этаже. Три хрупких молодых брюнетки, одной из которых даже нет восемнадцати, зарезали собственного отца. 57-летний Михаил Хачатурян, несмотря на солидную массу, не смог справиться с девушками и пытался спастись бегством. Его обнаружили мертвым на лестничной площадке (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

«Шлюхами были - шлюхами и сдохнете»: отец-извращенец угрожал дочерям расправой за несколько месяцев до того, как они его убили

В распоряжении «Комсомольской правды» оказались аудиозаписи, которые в апреле Михаил Хачатурян отправил своим дочерям, когда находился в отъезде. Ими на условиях анонимности поделилась подруга задержанных Кристины, Ангелины и Марии (подробности)