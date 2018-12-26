Спецкор "КП" Александр Коц вошел в число 30 самых цитируемых журналистов России

Мониторинговая компания "Медиалогия" определила топ-30 самых цитируемых российских журналистов за 2018 год, и в этот рейтинг впервые вошел специальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.

На протяжении почти 20 лет он пишет для "КП", освещает военные конфликты, передает репортажи из самых "горячих" точек планеты. В его послужном списке в качестве корреспондента числится работа в Косово, Афганистане, на Северном Кавказе, в Ливии, Египте и Ираке.

Особенный резонанс в 2018 году вызвала серия репортажей из Сирии, где Александр Коц лично побеседовал с участниками постановочной химической атаки в городе Дума и рассказал, чем "белые каски" расплатились с юными "актерами". Также наш спецкор писал о том, как правительственная армия республики зачищает страну от террористов. Огромной популярностью пользуются и его репортажи с Донбасса.

Согласно данным "Медиалогии", самыми цитируемыми высказываниями журналиста "КП" в этом году оказались его комментарии относительно жестокого убийства российских журналистов Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля в Центральноафриканской Республике. Спецкор пытался разобраться в этом запутанном деле и выяснить - за что же были убиты его коллеги.

Между тем, на первом месте рейтинга самых цитируемых журналистов оказалась главный редактор телеканала RT Маргарина Симоньян. Второе место занял совладелец и ведущий радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, а замкнул тройку лидеров спортивный комментатор Виктор Губерниев. Также в рейтинг вошли Илья Варламов, Владимир Соловьев, Владимир Познер, Андрей Малахов, Ксения Собчак, Аркадий Бабченко, который стал скандально известен после инсценировки своего покушения украинскими властями, и другие журналисты.

Самые заметные перемещения в топ-30 произошли у Максима Шевченко, который поднялся на 18 позиций, Юрия Дудя - плюс 8, а также Сергея Доренко (+8), Ильи Варламова (+7) и Евгении Альбац (+6).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За спектакль с химатакой в Сирии детям заплатили финиками

Военкор «КП» проехал по cирийскому городу Думе, посмотрев на нее глазами западных журналистов. И нашел доказательство инсценировки химической атаки — здорового мальчика с нашумевшего видео боевиков (подробнее)

"Сирийская армия зачищает от боевиков последний пригород Дамаска" - Военкор "КП" Александр Коц

Правительственные силы задействовали авиацию, артиллерию и танки, освобождая последний оплот ИГ* возле сирийской столицы (подробнее)