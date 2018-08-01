За что погибли российские журналисты в Африке

СЕГОДНЯ 14:29 2018-08-01T16:09:53+03:00

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С утра мне позвонили сразу несколько СМИ, в том числе, что называется, либеральных. Вопрос один: как я отношусь к версии о том, что Орхана Джемаля и его товарищей расстреляли «российские наемники из частной военной компании». Скептически отношусь, хотя, признаюсь, во вторник, в новостной горячке меня такая мысль посещала. А потом она трансформировалась в мысль о том, что именно ради такой реакции это жестокое убийство и было совершено.

Давайте по порядку. Журналисты приехали в одну из беднейших стран, погруженную в гражданскую войну, как туристы, без аккредитаций. Это меня не удивляет, я и сам, не ставя в известность местные власти, работал без аккредитации и в Афганистане, и в Египте, и в Ливии и бог знает где еще. Просто бывает: работать надо здесь и сразу, а с аккредитацией такие неблагополучные страны почему-то как правило очень тянут.

Перемещались они с местным водителем и без охраны. Мне тоже приходилось, к примеру, на первом попавшемся такси ехать из Каира 700 километров до границы с Ливией, а затем на другом первом попавшемся такси от границы до Бенгази. Лотерея, но по крайней мере я старался в нее играть в светлое время суток. Какая срочная необходимость заставила трех российских журналистов ехать за 400 километров на ночь глядя, ума не приложу. Тем более, что, судя по сообщениям местных чиновников, об опасности их предупреждали. Стоит отметить, что вооруженная охрана в этой стране стоит в пределах 300 долларов. Впрочем, не факт, что она согласилась бы ехать через всю страну после заката солнца.

Цветы у Центрального дома журналиста в память об убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) троих российских журналистах Кирилле Радченко, Александре Расторгуеве и Орхане Джемале.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Напали, по словам водителя россиян, около 10 человек в тюрбанах, говоривших по-арабски. Вообще-то в ЦАР говорят на французском и санго. Однако, если это были боевики мусульманской группировки «Селека» (а местные власти говорят, что это она и была), то в ней полно различного сброда, в том числе - из соседнего Чада, где как раз говорят на языке пророка.

В Центральноафриканской Республике уже несколько лет продолжается кровавый конфликт между мусульманскими и христианскими общинами.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Будни гражданской войны в ЦАР.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Или российские чэвэкашники нарядились в тюрбаны и заговорили по-арабски? И при этом оставили в живых свидетеля водителя? Вот с кого бы я строго спросил. Но в информсообщениях с места почему-то пока нет главного - были ли похищены аппаратура и деньги, которые везли с собой журналисты?

Погибший в ЦАР журналист Орхан Джемаль.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа действительно приехала снимать расследование о деятельности ЧВК. Однако, судя по информации друзей журналистов, ничего конкретного они сделать не успели. То есть, с точки зрения сторонников этой версии, убивать их было не за что. Да и какую такую сенсацию они могли накопать, которая стоила бы трех жизней? Российская ЧВК в Африке? Ну и что? Готовит местных коммандос? В чем новость? Еще МИД заявлял, что в этой стране работают 170 «гражданских специалистов» в области безопасности. Тоже мне секрет Полишинеля.

Пока все это очень смахивает на подставу. В ЦАР ребята поехали от «Центра управления расследованиями» - медиаструктуры Михаила Ходорковского. И он уже пожинает первые плоды «хайпа на крови», намекая на причастность «ненавистного кремлевского режима» к гибели журналистов. Маховик западной пропаганды с его подачи раскручивается с фантастической скоростью. И вот уже Россию обвиняют в том, что ее наемники сотрудничают с повстанцами вопреки официальной позиции по поддержке центрального правительства. И за эту правду якобы были убиты Джемаль, Расторгуев и Радченко. Оригинальная версия, учитывая, что за антиправительственными группировками ЦАР опосредованно стоит Франция. А Россия, наоборот, поддерживает легитимного президента, который в мае был в Москве. У нас с ним экономические интересы, а не с бандами исламистов.

Режиссер Александр Расторгуев.Фото: Татьяна КАЗАНЦЕВА

Но когда медленно угасает скандал со Скрипалями, медиаструктуры не самого дружественного России экс-главы ЮКОСа подбрасывают в топку антироссийской пропаганды новые жизни. Я не знаю, было ли это ограбление, подстава под боевиков или под западные спецслужбы (а чему удивляться после хлора и дела Скрипалей), но Ходорковский, отправивший ребят на заклание, должен, как минимум, оказать материальную помощь семьям погибших. Но вместо этого в лучших традициях информационного хайпа он объявляет набор группы для нового «расследования на месте»: «И будет риск, и будут смелые люди», - пафосно пишет он в Твиттере. Не надо, Михаил Борисович, этих сначала отмолите.

МНЕНИЕ

Орхан Джемаль жил и умер, как журналист

Аббас ДЖУМА

Нельзя сказать, что мы с Охраном дружили. Но мы были связаны. Общими друзьями и знакомыми, интересами, профессией и преданностью ей. Мы постоянно сталкивались: лбами, за кулисами телешоу, на улице. Даже в поездках. Последний раз мы с ним летели в одном самолете в Иран. И всю дорогу ругались. Кто знает, во что бы это вылилось, если бы не Максим Шевченко, сидевший между нами. Джемаль был не простым человеком. Как и его отец. Я тысячу раз не согласен с ними по многим направлениям. И насколько не согласен, настолько же восхищаюсь их профессионализмом и знанием своего дела. Уверен, они верили в то, что говорили. При этом не только говорили, но и делали. (подробности)