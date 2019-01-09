2019-01-09T19:14:09+03:00
Общество

Брат Криса Кельми рассказал о «правильных словах», произнесенных им у гроба музыканта

На тайное прощание с артистом не смог попасть никто из фанатов
Ольга АНТОНОВА
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Крис Кельми (справа) и его брат Евгений Суслин в эфире передачи "Прямой эфир". Фото - кадр из программыКрис Кельми (справа) и его брат Евгений Суслин в эфире передачи "Прямой эфир". Фото - кадр из программы
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В последние месяцы перед своим уходом Крис Кельми стал очень нелюдим. Все больше времени проводил в своем загородном доме, выезжая в Москву только по делам. В том же доме под Истрой 1 января 2019 года его и обнаружили родные. В своем завещании исполнитель хита «Замыкая круг» просил не устраивать прощание, пусть проститься с ним придут только родные, а тело его кремируют. И близкие выполнили последнюю волю певца. Прощание прошло на Николо-Архангельском кладбище в Москве. На похоронах присутствовали только самые близкие родственники исполнителя. Посетил траурную церемонию и брат певца Евгений Суслин. Он же рассказал РИА Новости, что некоторые звезды все-таки побывали на церемонии. Это Сергей Минаев, Андрей Мисин, Николай Трубач, Игорь Мельник, Михаил Муромов.

Суслин отметил, что он очень любил брата, хотя их отношения и были непростыми. И добавил, что у гроба Кельми сказал правильные слова. «Надеюсь, что он меня услышит на небесах», - подытожил родственник музыканта. Он выразил надежду, что тот простил ему все обиды на небесах.

Суслин добавил, что считает произведения его брата народным достоянием. Он уверен, что, когда люди ринутся в Интернет искать песни Кельми, «они просто обалдеют», приводит его слова ТАСС.

Как подчеркнул брат музыканта, Крис — это «не только „Замыкая круг“ и „Ночное рандеву“, его 200 песен говорят сами за себя». По мнению Суслина, впоследствии люди поймут, что Кельми — один из лучших российских композиторов.

Напомним, Анатолий Кельми родился 21 апреля 1955 года в Москве. Окончил музыкальную школу им. Исаака Дунаевского по классу фортепиано. В 1983-м поступил в Музыкальное училище имени Гнесиных, получил диплом пианиста.

Известность музыкант приобрел под псевдонимом Крис Кельми. Он был участником групп «Високосное лето», «Автограф» и «Рок-ателье». Потом ушел в сольное плавание.

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Кстати, стоит отметить, что о завещании стало известно еще в декабре прошлого года. Тогда Крис Кельми признался, что решил распорядиться имуществом на случай своей смерти из-за серьезных проблем со здоровьем. «Я составил завещание, заверил его у нотариуса. Все отойдет бывшей жене и сыну Кристину. Там все в порядке, там всем хватит», - сказал Кельми в эфире телеканала НТВ. (подробности)

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Кстати, стоит отметить, что о завещании стало известно еще в декабре прошлого года. Тогда Крис Кельми признался, что решил распорядиться имуществом на случай своей смерти из-за серьезных проблем со здоровьем. «Я составил завещание, заверил его у нотариуса. Все отойдет бывшей жене и сыну Кристину. Там все в порядке, там всем хватит», - сказал Кельми в эфире телеканала НТВ. (подробности)

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