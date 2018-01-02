Известный певец и композитор, автор хита “Ночное рандеву” Крис Кельми умер на подмосковной даче после празднования Нового года. Музыкант скончался 1 января, однако известно об этом стало только сейчас. Ему было 63 года.

Как сообщает StarHit, Кельми нашли в доме без сознания. Медики боролись за его жизнь, но сделать ничего уже не смогли. Тело доставили в Наро-Фоминский морг.

В агенстве ритуальных услуг отказались давать комментарии, переадресовав все вопросы супруге музыканта. Как сообщил брат покойного, бывшая жена Людмила была последней, кто видел Кельми еще живым. Она навещала его 30 декабря.

В свою очередь источники ТАСС в правоохранительных органах подтвердили, что причина смерти Кельми в настоящее время устанавливается. Однако уже сейчас известно, что никакого криминала в них точно нет.

Крис Кельми в последнее время не покидал загородный дом в деревне Новоглаголево под Москвой. Брат и директор музыканта Евгений Суслин пояснил, что сам не в курсе того, что случилось. Он звонил коменданту поселка, где жил певец, но того тоже нет на месте.

«Сейчас я знаю то же, что и вы. Нахожусь за городом, на мои звонки никто не отвечает. Жена его тоже не берет трубку, весь день пытаюсь ей дозвониться. Она перестала брать телефон после того, как ей позвонили с телевидения и попросили комментарии", — пояснил Евгений.

Он отметил, что если бы его брат оказался в больнице, то с ним уже связались бы, поэтому, вероятно, Крис умер.

Известно, что в последние годы композитор злоупотреблял алкоголем. После смерти своего друга, музыканта Евгения Осина, Кельми дал себе обещание больше не притрагиваться к спиртному.

Известно, что в последние годы композитор злоупотреблял алкоголемФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Как рассказывал сайт "КП", Крис Кельми сообщил в начале декабря 2018 года, что написал завещание. Все свое имущество он оставил бывшей супруге и сыну. Актер признался, что чувствует себя неважно, у него серьезные проблемы со здоровьем, каждый шаг дается с трудом, движения скованны, иногда приходится пользоваться ходунками.

Среди имущества значится три квартиры и коттедж, стоимостью почти 100 миллионов рублей.

Крис Кельми - Ночное рандеву .

Крис (Анатолий Арьевич) Кельми родился 21 апреля 1955 года.

Начал играть на фортепиано и гитаре уже в 4 года. В пять лет занимался с репетитором по музыке, в восемь лет поступил в музыкальную школу имени Дунаевского, которую закончил в 1969 году.

Крис Кельми - Замыкая круг .

Учился в Московском институте инженеров транспорта на одном курсе с Владимиром Кузьминым и Владимиром Слуцкером. По окончании вуза в 1977 поступил туда же в аспирантуру.

Кельми играл в футбольном клубе звёзд российской эстрады "СТАРКО"Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

В 1983 году поступил в Музыкальное училище им. Гнесиных (эстрадный факультет, педагог — Игорь Бриль), где учился вместе с Владимиром Кузьминым, получил диплом пианиста. К этому времени он был уже известным музыкантом.

Крис Кельми - Усталое такси .

Первую группу с гитаристом Александром Ситковетским они собрали в 1972 году. Но всесоюзную популярность он обрел с группой "Рок-ателье". Автор таких хитов как "Ночное рандеву", "Усталое такси", "Эй, парень", "Леди Блюз", "Распахни окно" и многих других.

ВЕРСИЯ

Причиной смерти Криса Кельми могло стать злоупотребление алкоголем

Крис Кельми мог умереть от чрезмерного употребления алкоголя. У музыканта на этой почве уже давно начались проблемы со здоровьем (подробности)

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