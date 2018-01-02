2019-01-02T22:29:06+03:00
Общество

Крис Кельми умер на подмосковной даче после празднования Нового года

Крис Кельми умер в возрасте 63 лет
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments29
Крис КельмиКрис КельмиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Известный певец и композитор, автор хита “Ночное рандеву” Крис Кельми умер на подмосковной даче после празднования Нового года. Музыкант скончался 1 января, однако известно об этом стало только сейчас. Ему было 63 года.

Как сообщает StarHit, Кельми нашли в доме без сознания. Медики боролись за его жизнь, но сделать ничего уже не смогли. Тело доставили в Наро-Фоминский морг.

В агенстве ритуальных услуг отказались давать комментарии, переадресовав все вопросы супруге музыканта. Как сообщил брат покойного, бывшая жена Людмила была последней, кто видел Кельми еще живым. Она навещала его 30 декабря.

В свою очередь источники ТАСС в правоохранительных органах подтвердили, что причина смерти Кельми в настоящее время устанавливается. Однако уже сейчас известно, что никакого криминала в них точно нет.

Крис Кельми в последнее время не покидал загородный дом в деревне Новоглаголево под Москвой. Брат и директор музыканта Евгений Суслин пояснил, что сам не в курсе того, что случилось. Он звонил коменданту поселка, где жил певец, но того тоже нет на месте.

«Сейчас я знаю то же, что и вы. Нахожусь за городом, на мои звонки никто не отвечает. Жена его тоже не берет трубку, весь день пытаюсь ей дозвониться. Она перестала брать телефон после того, как ей позвонили с телевидения и попросили комментарии", — пояснил Евгений.

Он отметил, что если бы его брат оказался в больнице, то с ним уже связались бы, поэтому, вероятно, Крис умер.

Известно, что в последние годы композитор злоупотреблял алкоголем. После смерти своего друга, музыканта Евгения Осина, Кельми дал себе обещание больше не притрагиваться к спиртному.

Известно, что в последние годы композитор злоупотреблял алкоголем Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Известно, что в последние годы композитор злоупотреблял алкоголемФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Как рассказывал сайт "КП", Крис Кельми сообщил в начале декабря 2018 года, что написал завещание. Все свое имущество он оставил бывшей супруге и сыну. Актер признался, что чувствует себя неважно, у него серьезные проблемы со здоровьем, каждый шаг дается с трудом, движения скованны, иногда приходится пользоваться ходунками.

Среди имущества значится три квартиры и коттедж, стоимостью почти 100 миллионов рублей.

Крис Кельми - Ночное рандеву .

Крис (Анатолий Арьевич) Кельми родился 21 апреля 1955 года.

Начал играть на фортепиано и гитаре уже в 4 года. В пять лет занимался с репетитором по музыке, в восемь лет поступил в музыкальную школу имени Дунаевского, которую закончил в 1969 году.

Крис Кельми - Замыкая круг .

Учился в Московском институте инженеров транспорта на одном курсе с Владимиром Кузьминым и Владимиром Слуцкером. По окончании вуза в 1977 поступил туда же в аспирантуру.

Кельми играл в футбольном клубе звёзд российской эстрады &quot;СТАРКО&quot; Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Кельми играл в футбольном клубе звёзд российской эстрады "СТАРКО"Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

В 1983 году поступил в Музыкальное училище им. Гнесиных (эстрадный факультет, педагог — Игорь Бриль), где учился вместе с Владимиром Кузьминым, получил диплом пианиста. К этому времени он был уже известным музыкантом.

Крис Кельми - Усталое такси .

Первую группу с гитаристом Александром Ситковетским они собрали в 1972 году. Но всесоюзную популярность он обрел с группой "Рок-ателье". Автор таких хитов как "Ночное рандеву", "Усталое такси", "Эй, парень", "Леди Блюз", "Распахни окно" и многих других.

ВЕРСИЯ

Причиной смерти Криса Кельми могло стать злоупотребление алкоголем

Крис Кельми мог умереть от чрезмерного употребления алкоголя. У музыканта на этой почве уже давно начались проблемы со здоровьем (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Друзья Осина: В последние месяцы певца выносили из подъезда на стуле, сам он уже не ходил

Исполнитель хита «Плачет девочка в автомате» страдал от алкоголизма уже много лет. В результате певец лишился семьи: от него сбежала жена с дочерью.

В прошлом году Осина пытался спасти и вылечить Андрей Малахов, отправив артиста сначала на лечение к наркологу, потом на реабилитацию в Таиланд. Увы, Осин и оттуда сбежал, сославшись на сложный гастрольный график. Артист, к сожалению, быстро вернулся к прежним загулам, все чаще его стали видеть в алкогольных отделах супермаркета. В субботу, 17 ноября, в районе 6 вечера Осин был найден мертвым в своей московской квартире (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Царь горы Джордж Буш
Американский президент, при котором США стали центром силы в мире, Джордж Буш-старший, принимавший распад Советского Союза, наполнивший Россию знаменитыми «ножками Буша», но не переизбранный на второй срок, умер в почтенном возрасте – 94 года
Новости 24
В Северное море упали контейнеры с опасными химикатами
Кормухина: Крис Кельми был хорошим, профессиональным музыкантом
Юрий Лоза: «Ночное рандеву» Криса Кельми пела вся страна
Причиной смерти Криса Кельми могло стать злоупотребление алкоголем
Овечкин отказался участвовать в Матче звезд НХЛ
Фонд Цукерберга разрабатывает чип, преобразующий мысли в команды
Опубликовано фото самоходного артиллерийского орудия "Лотос"
Конфискованные у коррупционеров деньги поступят в Пенсионный фонд РФ
ФСБ разработала систему защиты храмов от терактов
CNN: Дипломатам предоставили консульский доступ к задержанному в Москве американцу
Два француза 31 декабря “случайно” нарушили границу Белоруссии
Си Цзиньпин: Объединение Китая не является угрозой другим странам
В ДНР взяли в плен диверсанта из украинской армии
Помпео намерен требовать освобождения задержанного в Москве американца
На юго-востоке Москвы сгорел металлический ангар
Путин и Макрон обсудили по телефону Сирию и Украину
Посольство Украины отреагировало на материал CNN с российским Симферополем
Британец стал донором и спас ребенка, чтобы завоевать сердце девушки
Более 50 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
В Индии женщины выстроились стеной в 620 км в знак борьбы за равные права
МЧС ДНР ликвидирует последствия взрыва опоры моста в Донецке
Путин поздравил Григоровича с 92-летием
Звезда шоу «Голос» пытался задушить подругу
Разбор завалов на месте ЧП в Магнитогорске вновь приостановили
Шесть человек погибли в аварии со скоростным поездом в Дании
В Донецке подорвали опору железнодорожного моста
Российские военные доставили новогодние подарки сирийским детям
Apple подняла цены на все гаджеты в России