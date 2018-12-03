2018-12-03T14:49:05+03:00
Звезды

Крис Кельми признался, что написал завещание

Состояние здоровья исполнителя хита «Ночное рандеву» сильно пошатнулось
Ася РОМАНЧУК
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Крис Кельми рассказал о своем здоровьеКрис Кельми рассказал о своем здоровьеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Крис Кельми признался, что написал завещание. Все свое имущество он оставляет бывшей супруге и сыну.

Актер признался, что чувствует себя неважно, сейчас у него есть серьезные проблемы со здоровьем.

Крис Кельми живет в загородном доме со своим помощником. Пока еще звезда ходит самостоятельно, но каждый шаг дается с трудом, движения скованны. Когда становится совсем тяжело, то помогают ходунки, признается актер.

- Я составил завещание, заверил его у нотариуса. Все отойдет бывшей жене и сыну Кристину, всем хвати, - рассказал Кельми программе «Ты не поверишь».

Среди имущества значится три квартиры и коттедж, стоимостью почти 100 миллионов рублей.

Экс-супруга и сын регулярно навещают певца, поддерживают его. Но проблема остается, вызвана она спиртным. Год назад Кельми проходил лечение в реабилитационном центре в Таиланде и вернулся полным сил, но эффект продлился не долго.

Врачи сейчас наблюдают за артистом, но утешительных прогнозов не дают, пишет «Утро.ру».

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