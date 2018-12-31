2018-12-31T10:10:44+03:00
Дом. Семья

Мир встречает 2019 год: онлайн-трансляция

Вспоминаем уходящий год и рассказываем, как встречают новый в разных уголках планеты и городах России [фото, видео, обновляется]
KP.RU
Поделиться:
Миллиарды людей традиционно подводят итоги, вспоминают лучшие моменты прошедших 12 месяцевМиллиарды людей традиционно подводят итоги, вспоминают лучшие моменты прошедших 12 месяцевФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Сегодня мир встречает новый, 2019 год. Миллиарды людей традиционно подводят итоги, вспоминают лучшие моменты прошедших 12 месяцев и с надеждой устремляют взоры в будущее – туда, где их чаяния и мечты еще только могут сбыться, где ждут новые триумфы и поражения, радости и разочарования.

Первыми Новый год встретят жители Океании: острова Рождества (Кирибати), а также небольшого государства Самоа, находящегося в южной части Тихого океана. В России праздник в первую очередь придет на Камчатку и в Чукотский автономный округ – здесь Новый год наступит на 9 часов раньше, чем в столице- в 15:00 мск. А вот последними откроют шампанское жители Калининградской области – традиционное обращение президента и бой кремлевских курантов они услышат на час позже москвичей.

Уходящий год был полон событий и впечатлений. Каким он останется в памяти россиян, как встречают Новый год в разных уголках планеты и городах нашей страны - смотрите в онлайнтрансляции "Комсомольской правды", вас ждут видеотрансляции и яркие фото с места событий.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

Прямая видеотрансляция собственного новогоднего шоу «Одноклассников»

Социальная сеть «Одноклассники» проведет собственный новогодний эфир. Шоу под названием «Настоящий Новый год» начнется 31 декабря в 21:00 мск (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Умер солист группы Walk Off the Earth Майк Тэйлор
Посол Украины обвинил Россию в ухудшении отношений между Киевом и Варшавой
На Украине стартует кампания по выборам президента
В ФСБ назвали причину взрыва жилого дома в Магнитогорске
Госиспытания танка «Армата» начнутся в 2019 году
МЧС предупреждает об увеличении рисков возникновения пожаров в новогодние праздники
Американец обстрелял машину с матерью и детьми в Техасе
Улица Тверская в Москве станет пешеходной на три дня
Россия победила Швейцарию в матче молодежного чемпионата мира по хоккею
Вступило в силу решение США о выходе из ЮНЕСКО
Си Цзиньпин направил Путину поздравительную телеграмму
Украинский эксперт рассказал о миллионных убытках из-за российских санкций
Суд продлил арест экс-главе Nissan Карлосу Гону до 11 января 2019 года
В США лев выбрался из клетки и убил стажера зоопарка
Сирийских детей с Новым годом поздравил Дед Мороз
В Москве центр в новогоднюю ночь перекроют из-за фейерверка
Сирийские курды назвали условие, при котором сложат оружие
Трамп сравнил стену на границе с Мексикой с оградой особняка Обамы