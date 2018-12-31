Мир встречает 2019 год: онлайн-трансляция

Сегодня мир встречает новый, 2019 год. Миллиарды людей традиционно подводят итоги, вспоминают лучшие моменты прошедших 12 месяцев и с надеждой устремляют взоры в будущее – туда, где их чаяния и мечты еще только могут сбыться, где ждут новые триумфы и поражения, радости и разочарования.

Первыми Новый год встретят жители Океании: острова Рождества (Кирибати), а также небольшого государства Самоа, находящегося в южной части Тихого океана. В России праздник в первую очередь придет на Камчатку и в Чукотский автономный округ – здесь Новый год наступит на 9 часов раньше, чем в столице- в 15:00 мск. А вот последними откроют шампанское жители Калининградской области – традиционное обращение президента и бой кремлевских курантов они услышат на час позже москвичей.

Уходящий год был полон событий и впечатлений. Каким он останется в памяти россиян, как встречают Новый год в разных уголках планеты и городах нашей страны - смотрите в онлайнтрансляции "Комсомольской правды", вас ждут видеотрансляции и яркие фото с места событий.

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