Новогоднее поздравление президента России Владимира Путина 2019: видеотрансляция

Новогоднее поздравление президента - одна из самых главных российских традиций. От Камчатки до Калининграда - все жители огромной страны за пять минут до боя курантов включают телевизор, чтобы услышать главу государства и вместе с ним подвести итоги уходящего года. Поэтому без пожеланий из Кремля счастья и удачи в году наступающем и праздник кажется непривычным.

Новогоднее поздравление Владимира Путина .

Впервые жанр телеобращения появился еще в 31 декабря 1970 года. Потом на несколько лет традиция была прервана, в 1985 году ее восстановили и с тех пор она больше не прекращалась. Владимир Путин впервые обратился к российскому народу 31 декабря 1999 года, поэтому в этом года у него в своем роде юбилей.

Смотрите видеотрансляцию обращения на сайте kp.ru в 23:50 мск