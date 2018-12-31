2018-12-31T11:54:07+03:00
Политика

Новогоднее поздравление президента России Владимира Путина 2019: видеотрансляция

Одна из самых главных традиций страны
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент РФ Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Новогоднее поздравление президента - одна из самых главных российских традиций. От Камчатки до Калининграда - все жители огромной страны за пять минут до боя курантов включают телевизор, чтобы услышать главу государства и вместе с ним подвести итоги уходящего года. Поэтому без пожеланий из Кремля счастья и удачи в году наступающем и праздник кажется непривычным.

Новогоднее поздравление Владимира Путина .

Впервые жанр телеобращения появился еще в 31 декабря 1970 года. Потом на несколько лет традиция была прервана, в 1985 году ее восстановили и с тех пор она больше не прекращалась. Владимир Путин впервые обратился к российскому народу 31 декабря 1999 года, поэтому в этом года у него в своем роде юбилей.

Смотрите видеотрансляцию обращения на сайте kp.ru в 23:50 мск

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