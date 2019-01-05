2019-01-05T11:37:31+03:00
Звезды

Каникулы звездных деток: Наследники Пугачевой отдыхают в Подмосковье, а дочери Стаса Михайлова - в Эмиратах

Знаменитости делятся в своих блогах фото из отпуска
Игорь ПОЛЯКОВ
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Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией.Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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После новогоднего «чеса» артисты вместе со своими семьями улетают в тёплые края. Однако Алла Пугачева и Максим Галкин остались в России. Они не работали в новогоднюю ночь, встретили праздник дома в своём замке в деревне Грязь. Там же проводят каникулы и их дети Гарри и Лиза: катаются на горке возле дома, гуляют по посёлку.

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Снежные баталии #гарригалкин #елизаветагалкина #дети #охужэтидетки #новыйгод
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В России отметила Новый год и проводит первые дни каникул Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией.

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С Новым 2019 годом!! Счастья и мира вашим семьям #kristinaorbakaite #кристинаорбакайте #моясемья
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Внучка Аллы Борисовны, кстати, отпраздновала вместе с родителями Новый год дома у своей знаменитой бабушки.

А семья продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко, отметив праздник в Москве, улетела на каникулы в Санкт-Петербург. Там 5-летний Александр Плющенко вместе с папой участвует в шоу «Щелкунчик-2».

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Дорогие ,с наступающим Новым 2019 Годом ! Любви,счастья,удачи и исполнения всех Ваших желаний ,с любовью ,Евгений , Яна и Саня
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За каждое выступление малыш получает зарплату игрушками. В Питере отметила свой день рождения 2 января Яна Рудковская. И там же будет принимать поздравления 6 января в свой 6-ой день рождения «Гном Гномыч» (так Сашу Плющенко ласково называют родители-Ред.).

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Саня @gnomgnomych не долго думая вчера подарил маме ват такой зажигательный Русский танец на #щелкунчикплющенко в Санкт -Петербурге , эмоционально и трогательно одновременно.
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Дочери певца Стаса Михайлова тоже занимаются фигурным катанием в академии Евгения Плющенко. Девочки принимали участие в предновогоднем шоу олимпийского чемпиона «Лебединое озеро».

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С Новым годом!
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Мария и Иванна Михайловы отмечали Новый год дома, в своём особняке в посёлке «Агаларов». За новогодний стол отвечала их мама - Инна Михайлова. Стас пригласил на праздник своих родителей и маму своей супруги.

inamikhaylovainamikhaylova
С наступающим Новым Годом ! #празниккнамприходит #МираСчастьяДобра #НашиДети
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А после уехал на выступление. В первые дни нового года семья Михайловых на частном самолете улетела отдыхать в Арабские Эмираты. Там артист решил провести свой отпуск в кругу близких.

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Отдых....!!!!!
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