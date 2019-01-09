В России выдан 5-миллионный электронный больничный

9 января 2019 г. в городе Чита Забайкальского края Клиническим медицинским центром выдан 5-миллионный электронный больничный лист, сообщает пресс-служба Фонда социального страхования (ФСС РФ). На данный момент общее количество выданных электронных больничных составляет 5 025 900 штук. На первом месте по количеству оформленных больничных листов нового поколения находится Республика Татарстан (360,4 тыс. шт.), на втором месте – Белгородская область (345,9 тыс. шт.), на третьем месте – Кемеровская область (252,8 тыс. шт.).

В соотношении с бумажными больничными по количеству выданных электронных листов лидирует Белгородская область – 99,15 %, затем идут Республика Мордовия – 83,89 %, Чеченская Республика – 79,04 % и Липецкая область – 73,76%. В целом электронные больничные листы на сегодня выдают свыше 7 тыс. медицинских организаций (более 58 % от общего количества по России).

- За полтора года мы преодолели порог в 5 миллионов электронных листков нетрудоспособности по всей стране, и на данный момент уже каждый восьмой больничный является электронным, - отмечает руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат ФСС РФ Татьяна Лотоцкая. - За декабрь было выдано более 713,6 тысяч электронных бюллетеней. Примечательно, что большой всплеск наблюдается по понедельникам – регулярно в этот день выдается более 40 тысяч больничных. Таким образом, мы наглядно видим, что реализация проекта показывает положительные результаты: сократилось время врачей на выписку больничного, а его подделка невозможна.

БУДЬ В КУРСЕ

Напомним, с 1 июля 2017 года на всей территории России введен электронный больничный. В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2017 № 86-ФЗ с письменного согласия застрахованного лица (работника) при обращении в медицинскую организацию ему может быть оформлен листок нетрудоспособности (больничный) в электронной форме.

При закрытии цифрового больничного работнику не приходится относить листок в отдел кадров. Достаточно любым удобным способом сообщить своему работодателю номер электронного листка. А в регионах с механизмом «Прямых выплат» - ожидать поступления страховой выплаты на карту МИР (при выборе в заявлении способа перечисления пособия по номеру карты Мир).

Электронный листок нетрудоспособности формируется и хранится в системе Фонда социального страхования РФ. Подписывается электронными подписями медицинской организации и работодателя.

Информация об электронном больничном для застрахованного отображается в Личном кабинете получателя социальных услуг на портале Фонда по адресу: https://lk.fss.ru.