Эксперты: «банальная» аритмия может провоцировать инсульт

Разобраться в том, когда ритм сердца нормальный, а когда уже надо обращаться к врачу, а также что делать, чтобы избежать риска инсульта, нам помогает Шапиева Альбина Нуруллаевна, врач отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского, эксперт фонда по борьбе с инсультом ОРБИ .

Что такое аритмия?

Термин «аритмия» используется для обозначения любого отклонения от нормальной последовательности электрических импульсов, которые заставляют биться сердце. Эти электрические импульсы регулируются нервной системой и гормонами и могут возникать с различной частотой в зависимости от потребностей организма.

Здоровое сердце каждый день прокачивает через все тело около 7 500 литров крови и бьется в устойчивом и скоординированном ритме. Частота сердечных сокращении у здорового человека составляет от 60 до 100 ударов в минуту. У детей частота сокращений обычно снижается по мере взросления. Сердце новорожденного бьется между 95 и 160 ударами в минуту, а уже к 8-летнему возрасту частота снижается до 60 - 110 ударов в минуту.

При нарушениях ритма электрические сигналы подаются в сердце либо слишком часто, либо слишком редко, а иногда совершенно беспорядочно. В этом случае сердце не может эффективно прокачать кровь, из-за чего легкие, мозг и все другие органы не снабжаются достаточным количеством крови и кислорода и могут быть серьезно повреждены.

И эти нарушения в ритме могут серьезно сказаться на качестве жизни, стать причиной инсульта, инвалидности и даже внезапной сердечной смерти. А смертность от болезней сердца и сосудов в России в 3 раза выше, чем в странах Западной Европы и США.

Что вызывает аритмию: 4 серьезных причины

Аритмия может возникать, если электрические сигналы, которые контролируют сердцебиение, задерживаются или блокируются. Это может произойти, если клетки проводящей системы сердца работают неправильно. Или если электрические сигналы не проходят нормально через сердце.

К развитию этих состояний приводят как приобретенные, так и врожденные причины:

1. Сами виноваты.

Курение, употребление алкогольных напитков, использование некоторых лекарств, отпускаемых по рецепту или без рецепта, или употребление кофеина или никотина могут привести к аритмии у некоторых людей.

2. Довели.

Сильный эмоциональный стресс или гнев могут заставить сердце работать усерднее, поднять артериальное давление и высвободить гормоны стресса. Иногда эти реакции также могут приводить к аритмии.

3. Организм дал сбой.

Сердечный приступ или другие состояния, которые нарушают проводимость электрических сигналов сердца, также могут вызывать аритмию. Примерами таких состояний являются высокое артериальное давление, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, болезнь щитовидной железы и ревматическая болезнь сердца.

4. Врожденные аномалии сердца.

Термин «врожденный» означает, что аномалия присутствовала при рождении. Так, синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта, врожденная аномалия, которая возникает у пациентов имеющих помимо обычных проводящих путей еще и дополнительный который является тригером к возникновению аритмии.

Важные симптомы аритмии: когда пора к врачу

Когда аритмия только начинается или незначительна, у нее может не быть вообще никаких симптомов. Иногда вы можете ощутить лишь небольшие перебои в работе сердца. Или аритмия может ощущаться как чувство «трепетания» в груди или шее. Но часто симптомы нарастают. И становятся уже опасны.

• Когда аритмии тяжелые или длятся достаточно долго, то человек может чувствовать усталость, слабость, головокружения или даже обмороки.

• Брадикардия (см. ниже) может так же вызывать усталость, головокружение, обмороки или предобморочные состояния.

• Тахикардия может вызывать одышку, боль в груди, быструю усталость от физических нагрузок, головокружение или потерю сознания.

Тахикардия, брадикардия, мерцательная аритмия: в чем отличия

* Тахикардия - состояния слишком быстрого сердечного ритма.

В этом случае сердце сокращается более 100 ударов в минуту, в некоторых случаях сердцебиение может достигать 400-450 ударов за одну минуту. При этом состоянии сердце не способно эффективно перекачивать обогащенную кислородом кровь в организм. В некоторых случаях тахикардия может не вызывать никаких симптомов или осложнений, но без контроля и лечения, может привести к серьезным осложнениям, в том числе сердечной недостаточности, внезапной остановке сердца или к инсульту.

Что провоцирует тахикардию:

- высокое давление (гипертония), сердечная недостаточность,

- онкологические заболевания или инфекции,

- заболевания щитовидной железы,

- некоторые заболевания легких, крови,

- эмоциональный стресс или употребление большого количества алкогольных или кофеиносодержащих напитков.

* Брадикардия - замедление сердечного ритма.

Обычно менее 60 ударов в минуту. При такой скорости сердце не может прокачать обогащенную кислородом кровь в необходимом для ежедневной деятельности или физических упражнений количестве. Иногда при сильном снижении пульса можно потерять сознание, в таких случаях врачи рекомендуют имплантацию специальных приборов (электрокардиостимуляторов или ЭКС) которые не дадут сердцу биться медленнее, чем запрограммировано в приборе.

Что провоцирует брадикардию:

- наследственные заболевания сердца (например врожденные пороки),

- некоторые лекарственные препараты, которые снижают пульс,

- естественное старение организма и нарушение работы проводящей системы сердца.

* Желудочковая тахикардия — возникает в правом или левом желудочках сердца

Многие аритмии не представляют вреда здоровью, но бывают те, что угрожают жизни человека. Желудочковая тахикардия – одна из них. Она может привести к внезапной сердечной смерти, а также к другому угрожающему жизни нарушению ритма - фибрилляции желудочков. В случае с фибрилляцияей желудочков требуется немедленное восстановление ритма с помощью дефибриллятора, в противном случае за считанные минуты эта аритмия может привести к остановке сердца.

* Фибрилляция предсердий — мерцательная аритмия

Самый распространенный вид аритмий. При мерцательной аритмии кровь в предсердиях застаивается. Из-за этого формируются сгустки крови, которые по кровотоку могут добраться до мозга и закупорить сосуд. А это - опасность инсульта (15% всех инсультов происходит из-за мерцательной аритмии). Или развития сердечной недостаточности. Инсульт, возникший на фоне мерцательной аритмии, из-за крупных тромбов протекает более тяжело и сопровождается более высокой летальностью.

Что провоцирует фибрилляцию предсердий:

- различные сердечные заболевания (ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия),

- патологии щитовидной железы,

- может быть самостоятельным заболеванием (идиопатическая форма фибрилляции предсердий).

Но при всех формах мерцательной аритмии происходят схожие изменения в левом предсердии: утолщение стенок сердечной мышцы, перестройка сердечных волокон, воспалительные изменения и появление патологических участков фиброза.

Особенности мерцательной аритмии:

+ Чаще всего фибрилляция предсердий развивается у мужчин, чем у женщин.

+ С возрастом риск возникновения фибрилляции предсердий становится выше. Согласно европейской статистике в популяции пациентов старше 40 лет каждый четвертый уже имеет фибрилляцию предсердий. Сейчас примерное количество пациентов с фибрилляцией предсердий в России составляет около 2,3 млн человек.

+ Уникальна тем, что симптомы могут варьироваться от легких до очень тяжелых и лечение может варьироваться от минимальных изменений образа жизни и приема лекарств до хирургических операции.

НА ЗАМЕТКУ

Кто в группе риска

Большинство серьезных аритмий диагностируется у людей старше 60 лет из-за сопутствующих заболеваний. Пожилые люди также более чувствительны к побочным эффектам от лекарств, которые могут вызывать аритмии.

В группе риска, разумеется, кардиологические больные, у которых были инфаркт, сердечная недостаточность, кардиомиопатии. А также патология клапанов сердца (приобретенная и врожденная), врожденные пороки сердца (дефекты, присутствующие при рождении), которые влияют на структуру или функцию сердца. Если у вас уже есть какие-либо заболевания сердца, следите за ними и следуйте плану лечения, назначенный врачом, чтобы снизить риск развития аритмии и осложнений связанных с нею.

Среди других факторов риска возникновения аритмий:

+ Высокое артериальное давление.

+ Инфекции, которые повреждают сердечную мышцу.

+ Диабет, который увеличивает риск высокого артериального давления и ишемической болезни сердца.

+ Апноэ сна, которое влияет на количество кислорода поступающего в сердце.

Болезни щитовидной железы - увеличение или уменьшение выработки гормонов щитовидной железы в организме.

ВАЖНО!

7 шагов к здоровому сердцу

Самое главное, конечно, вести здоровый образ жизни. А это как минимум 30-40 минут ходьбы в день, не обязательно бега,просто прогулки. И здоровая диета — меньше соли, копченостей, колбасы, майонеза. Больше фруктов и овощей. Но обращайте внимания и на другие факторы.

1. Поддерживайте здоровый вес.

Избыточный вес увеличивает риск развития сердечных заболеваний. Следите за окружностью талии - не более 80 см у женщин и не более 94 у мужчин.

2. Держите под контролем артериальное давление и уровень холестерина в крови.

Скорректируйте образ жизни и принимайте лекарства, как предписано врачом, для коррекции высокого артериального давления (гипертонии) или высокого уровня холестерина.

3. Бросьте курить.

Если вы курите и не можете бросить самостоятельно, обратитесь к своему врачу, чтоб узнать о способах бросить вредную привычку.

4. Используйте безрецептурные лекарства с осторожностью.

Некоторые лекарства от простуды и кашля содержат стимуляторы, которые могут вызвать быстрое сердцебиение. Спросите вашего врача, какие лекарства вам нужно избегать.

5. Ограничьте потребление кофеина.

Если вы пьете напитки с кофеином, делайте это в умеренных количествах.

6. Пробуйте контролировать уровень стресса.

Избегайте перенапряжения и изучайте методы борьбы со стрессом.

7. Выработайте привычку проходить регулярные медицинские осмотры и не откладывайте обращения к доктору при подозрениях на нарушения в работе сердца.

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