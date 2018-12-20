Три необычные причины давления

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Храп и остановка дыхания во сне

Лишний вес, короткая шея - признаки того, что у вас большая предрасположенность к остановке дыхания во сне, чем у длинношеих худых ровесников. Что происходит: во сне вы спокойно спите, похрапывая. Расслабляются мягкие ткани, челюсть отпадает, пережимаются артерии, ведущие к мозгу. Доступ кислорода резко уменьшается или прекращается. Мозг в панике дает сигнал SOS! Организм начинает предпринимать усилия, чтобы протолкнуть свежую кровь с кислородом к голове. Для этого в числе прочих мер резко повышает артериальное давление. Причем это повышение остается даже после того, как дыхание налаживается.

Что сделать, чтобы обнаружить проблему: провести полисонографию. На всю ночь дома или в стационаре на человека закрепляются датчики, которые фиксируют эпизоды остановки дыхания, аритмии, меряется уровень артериального давления, записывается электрокардиограмма. Расшифровав эти данные, врачи выпишут дальнейшие рекомендации для лечения.

Болезни почек

Почки - это один из органов, который регулирует уровень артериального давления в организме. Они могут влиять на АД, выделяя в кровь различные вещества для расширения или сужения сосудов. И если есть сужения артерий в почках (различного происхождения, от атеросклероза до дисплазии сосудов), это считывается организмом как показатель низковатого давления. Поэтому почки начинают вырабатывать вещества, повышающие АД, в итоге человек получает гипертонию. Чтобы давление перестало скакать, нужно ликвидировать сужение почечных артерий.

Что сделать, чтобы обнаружить проблему: УЗИ почек с доплеровским исследованием сосудов почек либо ангиографию почек.

Проблемы с щитовидкой

Если у вас гипертония, обязательно нужно проверять функцию щитовидной железы, не снижена ли она. Если орган вырабатывает недостаточно гормонов, давление может быть повышено. Нормализовав функции щитовидки, можно добиться снижения АД.

Что сделать, чтобы обнаружить проблему: УЗИ щитовидной железы и анализ крови на гормоны щитовидной железы.

ВАЖНО!

Гипертония, то есть артериальное давление выше чем 140 мм рт. столба, опасна повышенным риском инсульта!

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