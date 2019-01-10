Сторонники плоской Земли не могут найти капитана для своей кругосветки

Адептов плоской Земли гораздо больше, чем вы думаете. Так в 2011 году, согласно опросу ВЦИОМа, 32 процента россиян были убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли. А это утверждение является краеугольным камнем в картине мира «плоскоземельцев». Они считают, что плоская Земля располагается в центре нашей Солнечной системы и над ней вращаются планеты (они все же круглые) и светило.

Энтузиасты не оставляют попыток опытным путем доказать, что в школе нам морочили голову сказками о шарообразности нашей планеты. В марте прошлого года американский инженер Майкл Хьюз совершил полет на паровой ракете, чтобы с высоты лично убедиться в том, что Земля плоская. Правда, детище «плоскоземельца» сумело подняться только на высоту 571 метр, а потом грохнулось вниз. Но Хьюз, попавший в больницу после падения (парашютная система сработала плохо), имел полное право сказать: «Ну, я хоть что-то сделал, чтобы раскрыть глаза людям!»

А в августе прошлого года в Эдмонтоне (Канада) на 3-й Международной конференции «Плоская Земля» было принято судьбоносное решение - снарядить в 2020 году морскую экспедицию, чтобы окончательно развеять миф о круглой Земле. Плоскоземельцы - а в их числе есть такие знаменитости, как телезвезда Тила Текила и рэпер B.o.B - приглашают на борт всех желающих убедиться в своей правоте.

Отважным мореплавателям предстоит доплыть до самого края Земли. У каждого образованного джентльмена возникает закономерный вопрос: не упадет ли лайнер с пассажирами, достигнув крайней точки? Но организаторы позаботились о безопасности. Упасть с края Земли не получится, утверждают они, потому что земной диск окружен прочной ледяной стеной - Антарктидой. Кстати, именно этот барьер удерживает воду в океанах, чтобы она, понятное дело, не вытекла в космос.

Гораздо серьезнее выглядит другая проблема: где найти капитана, который способен преодолеть предрассудки и пуститься в плавание, отдавая себе отчет, что Земля не шар, а диск? Ведь навигационные системы кораблей и морские карты составлены на основании представления о шарообразности Земли! Спрашивается, куда могут завести экспедицию мореходы, вооруженные ложными знаниями? По мнению экспертов британского издания The Guardian попытка укомплектовать экипаж лайнера моряками, отрицающими шарообразность Земли, может стать нерешаемой задачей.

- Морская навигация осуществляется в основном с помощью GPS, спутниковой системы глобального позиционирования, - говорит Хенк Кейер капитан дальнего плавания с 23-летним стажем работы на круизном лайнере. - Она сама по себе является доказательством того, что Земля имеет форму шара, а не диска. Для определения точного местоположения требуется, чтобы сигнал от объекта зафиксировали, как минимум, три спутника. Следовательно, если бы Земля была плоской, достаточно было запустить в космос всего три спутника - этого бы хватило, чтобы система навигации охватывала всю территорию. Но эта схема не работает из-за кривизны земной поверхности: ведь люди на другой стороне земного шара тоже хотят знать свое положение и им тоже требуется определенное количество навигационных аппаратов на орбите. Поэтому работу GPS обеспечивает группировка из 24 спутников. Я прошел по морю около 2 миллионов миль и не встречал капитана, который бы верил в плоскую Землю.

Тем не менее, «плоскоземельцы» не отказываются от своей затеи. Интересно, а какие аргументы вы могли бы привести, чтобы убедить фанатов дискообразной Земли отказаться от этого дикого проекта?

КСТАТИ

Основные постулаты «плоскоземельцев»

- Земля - это плоский диск диаметром 40 тысяч километров. В центре круга находится Северный полюс.

- Южного полюса в действительности не существует. То, что называют Антарктидой, на самом деле стена из льда, которая окружает края земного диска.

- Солнце, Луна и планеты вращаются над поверхностью Земли вокруг Северного полюса.

- Фотографии Земли из космоса - подделки. Мы являемся жертвами заговора космических держав. Во времена холодной войны СССР и США были настолько одержимы желанием взять верх в космической гонке, что сознательно шли на фальсификацию собственных достижений, чтобы не отстать от предполагаемых успехов конкурента. А когда выяснилось, что обе стороны врут, давать задний ход было поздно - космические «успехи» превратились в предмет национальной гордости.

- Высадка американцев на Луне является мистификацией, снятой в Голливуде.

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