NASA впервые показало, как выглядит «Край света»

Астероид Ultima Thule - он же объект 2014MU69, он же (в переводе с латинского) «Край света» или «Крайний предел» - стал самым дальним объектом Солнечной системы, с которым когда-либо сближался земной космический аппарат.

Вот такой он "Край света" - бинарный астероид Ultima Thule.

Историческим достижением в области космической навигации назвал произошедшее Алан Стерн (Alan Stern) — руководитель миссии из Юго-Западного НИИ (Southwest Research Institute in Boulder, Colorado). Ведь сближение с относительно небольшим небесным телом произошло более, чем в 6 миллиардах километрах от Земли — далеко за орбитой Плутона.

Зонд New Horizons очутился у Ultima Thule 1 января 2019 года. Ныне специалисты показали, как выглядит астероид. Обнародовали переданные снимки - из совершенно нового неизведанного еще мира, как они назвали местность, в которую влетел New Horizons.

"Край света в цвете и 3D. Объемное изображение можно увидеть, надев очки с красным и синим стеклами.

Объект оказался бинарным — слепленным из двух сферических глыб диаметром 19 и 14 километров. Они слиплись примерно 4 миллиарда лет назад в процессе образования Солнечной системы.

Цвет глыб — светло коричневый, атмосферы при них вроде бы нет.

Сейчас передача данных с зонда временно приостановлена — и его самого и «Край света» заслоняет Солнце. New Horizons покажется снова 10 января 2019 года и опять начнет слать снимки и прочую информацию.

"Край света" вращается.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Зонд New Horizons был запущен 19 января 2006 года. Летал в окрестностях Юпитера и Сатурна. Перед тем, как взять курс на «Край света», посетил Плутон. Фотографировал пейзажи этой карликовой планеты и ее спутника Харона.

«Край света» расположен в поясе Койпера — колоссальном диске, вобравшим в себя эдакий «строительный мусор» в виде малых небесных тел, оставшихся после формирования Солнечной системы. Тем и интересен. По образному выражению ученых, путешествие туда равносильно перемещению во времени — на несколько миллиардов лет назад, когда Солнечная система только образовывалась.

Пояс Койпера - мусорный диск, окружающий планеты Солнечной системы.

В пояс Койпера периодически вторгается Плутон со своим Хароном.

Пояс Койпера простирает от орбиты Нептуна и до «околицы», которая отстоит от Солнца в 55 раз дальше, чем Земля. Пояс Койпера похож на пояс астероидов, расположенный между орбитами Марса и Юпитера, но в 20 раз шире и в сотни раз массивнее.

Считается, что объекты в поясе Койпера состоят из замерзших летучих веществ — метана, аммиака и воды. Данные, собранные зондом New Horizons позволят уточнить, так ли это на самом деле.

Об открытиях, которые New Horizons сделал перед тем, как отправиться на «Край света», читайте НАСА показало горы и долины Плутона