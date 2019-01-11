Британские тюрьмы превратят в санаторий для реабилитации: вместо железных решеток — стекла, а слова «заключенные» и «камеры» будут заменены на «люди» и «комнаты»

Это трехлетний проект, запущенный в Англии и финансируемый налогоплательщиками. Его цель — избавиться от ужасного, мрачного образа «клетки» для содержания заключенных, да и само слово «заключенный» больше не использовать. По мнению британских ученых, которые провели исследования по заказу Министерства юстиции, железные решетки даже на вид слишком «карательны», они негативно влияют на психику и соответственно, выздоровление осужденного.

Вместо железных решеток нарушители теперь будут находится в комнатах за двойным непробиваемым стеклом. И в целом тюремная среда согласно этому проекта должна измениться, быть более приближенной к нормальной. Авторы утверждают, что это вопрос не политкорректности, а психологии. Да и вообще, решетки с появлением видеонаблюдения утратили свой смысл. Новые английские тюрьмы станут больше похожи на санаторий с психологической реабилитацией, чем на место, где отбывают наказание за преступление. Там будет больше цвета в интерьере, выше уровень безопасности и комфорта. Любопытно, как такое великодушие к преступникам оправдывается с научной точки зрения.

Ивонна Джьюкс (Yvonne Jewkes), доцент криминологии в Университете Бат, проводит в эти дни еще одно исследование, тоже на деньги налогоплательщиков, чтобы определить, как влияет использование разной терминологии на реабилитацию заключенных. Действительно ли, лучше использовать термины «мужчины» и «комнаты» вместо слов «заключенный» и «камера»? И по ее мнению, это в самом деле способствует их реинтеграции в общество. Так как слова могут ограничить, а могут расширить кругозор, слова и термины определяют видение мира в целом. Мол, как лодку назовешь, так она и поплывет.

«Отношение к заключенным с доверием, уважением и достоинством, - говорит доцент, - побуждает их инвестировать в свое будущее, планировать свое завтра и меняться в лучшую сторону». Эта теория уже была проведена в жизнь в тюрьме Бервин, самой крупной в Англии, которая была открыта в прошлом году и в которой будут содержаться более 2000 преступников категории C (низкий риск). Прогрессивная теория доцента Jewkes также предлагает предоставление заключенным ноутбуков, доступ к бару с горячим чаем и сэндвичами, одноместные комнаты, больше часов во дворе на свежем воздухе и свобода передвижения. Правда, она понимает, что пока что общественное мнение явно не готово к такому великодушию.

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