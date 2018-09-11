Коммерсантам построят тюрьмы бизнес-класса

СЕГОДНЯ 15:45 2018-09-11T16:15:26+03:00

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Вместо нар - кровати, вместо швейных цехов - офисы и душ-кофе в каждой камере? Наверное так представляли себе российские предприниматели отдельные зоны «бизнес-класса», которые и попросили организовать для экономических преступников Федеральную службу исполнения наказания.

ФСИН согласилась, что негоже сажать коммерсантов вместе с наркоманами и убийцами. Как уточнил уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, пока речь идет о том, чтобы в СИЗО и колониях выделить отдельные блоки для предпринимателей. В аппарате бизнес-омбудсмена «КП» уточнили, что эксперимент будет проведен в отдельных следственных изоляторах пилотных регионов.

Но если затея будет признана удачной, в России появятся отдельные лагеря ... ну, те самые - «бизнес-класса», с душем-кофе. Но главное - в них вчерашние «белые воротнички» не будут рисковать столкнуться с вымогательствами и издевательствами отпетых уголовников (бизнесменов-сидельцев сейчас опрашивают и этот пункт они называют главным минусом пребывания в заключении).

Причем государству даже не надо будет тратиться на строительство новых изоляторов - бизнес сам готов скинуться. Ведь поговорку «от тюрьмы и от сумы не зарекайся» в России еще никто не отменял.

- Я лично кину клич построить современные тюрьмы и уверен, многие откликнутся, помогут рублем. Хотя бы из чувства уважения и взаимовыручки к другим бизнесменам, оказавшимся в сложной ситуации, - заявил «КП» уполномоченный по правам предпринимателей в заключении Александр Хуруджи. (Кстати, он сам провел в СИЗО девять месяцев по обвинению в мошенничестве, впоследствии был оправдан)

СИЗО для экономических преступников должны быть оборудованы и компьютерами, считает Хуруджи:

- По моим ощущениям, предпринимателей в заключении сейчас - примерно каждый десятый. Уголовные дела по экономическим преступлениям составляют сотни томов, и сейчас процесс ознакомления с материалами растягивается на многие месяцы. Это можно ускорить. Кроме того, предприниматели просят дать им в бизнес-тюрьмах управленческую работу вместо традиционных для колоний пошивочных цехов. Просто смешно - экономист высочайшего уровня или главный инженер шьет тапочки! Это неэффективное использование труда. Осужденные бизнесмены могли бы помочь ФСИН в управлении производством.

Кто сможет претендовать на попадание в «бизнес-тюрьмы»? Вопрос пока остается открытым. Но проблема в том, что не все они сидят по экономическим статьями, кому-то подкинули наркотики или предъявили другое необоснованное обвинение.

Кстати, практика создания колоний по профпризнаку в России уже есть. В зонах БС (то есть для «бывших сотрудников») сидят экс-полицейские, выходцы из прокуратуры, разжалованные судьи, те же попавшиеся на преступлении надзиратели. Одним словом, силовики. На обычную зону им нельзя по соображениям безопасности: слишком велик риск столкнуться с местью криминального мира. От обычных колоний «зоны БС» отличаются разве только тем, что влияние воров в законе там отсутствует. Каких-то поблажек бывшим «коллегам» администрация не дает.

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