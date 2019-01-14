Почему взорвался газ в Шахтах: Ответы на главные вопросы после второго за месяц обрушения многоэтажки

Взрыв произошел в девятиэтажке города Шахты в Ростовской области. Погиб один человек, часть подъезда обрушилась. Вместе с экспертами «Комсомольская правда» искала ответы на главные вопросы об этой трагедии.

Мог ли причиной взрыва стать газовый баллон?

Предварительная причина трагедии, которую озвучило местное управление МЧС, - взрыв газового баллона. Хотя эвакуированные люди говорят, что дом был подключен к центральной газовой системе, то есть необходимости в баллонах не было.

- В советские времена была выстроенная система безопасности и контроля использования этих баллонов. Например, их нельзя было хранитель в помещении, для них нужен был специальный металлический шкаф снаружи, - говорит президент группы компаний «Городской центр экспертиз» Александр Москаленко. - А когда баллон отдавали на заправку, его осматривали и говорили: извините, ваш освидетельствование не прошел, мы этот забираем, а вам новый выдаем. Сейчас всего этого нет. Баллоны таскают, как коробки спичек. Их часто используют в ресторанах и придорожных кафе, да и в домах. А те, кто заправляют туда газ, часто не обращают внимание на состояние резервуара.

Эксперт считает, что если причиной взрыва действительно стал газовый баллон, то хранился он внутри дома — в нарушении правил безопасности.

- Если бы он был снаружи, то, конечно, до верху бы не дотянуло... Значит, стоял внутри, вероятно, на одном из нижних этажей.

Видео недалеко от взорвавшегося дома в Шахтах.

Что спровоцировало взрыв баллона?

Но ведь газовый баллон, будучи даже не в лучшем с технической точки зрения состоянии, сам по себе не взорвется. Для этого нужны определенные условия.

- Все зависит от того, был он подключен к какой-то кустарной сети или нет. Если нет, то для взрыва он должен был бы хорошо нагреться либо разгерметизироваться, - рассуждает эксперт по безопасности, исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр» Александр Старостин. - А вот если была какая-то кустарная подводка в квартире, утечка происходила уже в замкнутом пространстве. Тогда там могло произойти скопление достаточно большой концентрации газа. Для мощного взрыва достаточно, чтобы в общем объеме его было от пяти до 15 процентов.

По словам Старостина, самодельная газовая подводка — довольно частое явление, особенно в небольших городах, где случаются перебои с отоплением и газоснабжением.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/686129" frameborder="0"></iframe> Взрыв газа в городе Шахты. Первое видео.В девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв бытового газа. Он спровоцировал обрушение двух этажей. Есть погибшие. Под завалами могут находиться люди.

Налажена ли в России система контроля газового оборудования?

За последние две недели взрыв в Шахтах уже второе крупное ЧП с газом. 31 декабря громыхнуло в Магнитогорске: обвалился целый подъезд, 39 человек погибли. Не удивительно, что у людей возникают вопросы, к людям, которые следят за безопасностью газовых труб и плит в наших домах.

- На мой взгляд, эксплуатация оборудования ведется у нас грамотно. Ко всем моим знакомым переодически заглядывают с проверкой газовики, - говорит независимый технический эксперт Юрий Антипов. - Хотя, конечно, есть вопросы, как эти визиты организованы. Ходят-то в рабочее время. По инструкции, не застав никого дома, газовщик должен прийти в эту квартиру и второй, и третий раз, чтобы все-таки провести обследование.

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