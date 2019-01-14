В Госдуме предложили отказаться от газа в жилых домах после трагедий в Шахтах и Магнитогорске

Вторая рабочая неделя после праздников встретила Россию очередной трагедией – в Ростовской области, по предварительным данным, взорвался газовый баллон в квартире многоэтажного дома. Эта трагедия повторила печальные события из Магнитогорска. Там 31 декабря прогремел взрыв в девятиэтажке. Целый подъезд дома сложился, как карточный. Под завалами погибли 39 человек. И тоже причиной взрыва стал газ.

В Госдуме уверены, что единственный выход из ситуации – это постепенно отказываться от использования природного газа в жилом секторе и переходить на электричество.

- Некоторое время назад, по-моему, два года назад был взрыв в Саратове и тогда мы выступили с предложением о том, чтобы постепенно переходить на отопление и на использование в быту не газа, а электричества. Предложение было такое, что все новые дома, которые сдаются, независимо от этажности, места положения, были на электричестве. А старые дома, те, которые не попадают под ветхое жилье, под аварийное жилье, тоже должны постепенно как бы перестраиваться, - говорит радио «Комсомольская правда» первый зампред комитета ГД по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

Видео недалеко от взорвавшегося дома в Шахтах.

Противники идеи выдвигают контраргумент – переход на электричество обойдется в копеечку. Это правда, но суммарные затраты окажутся не больше, чем дальнейшее использование газа.

- Наши расчеты показывают, что совокупные издержки для граждан на электрическое отопление и электрическю плиту для готовки продуктов будут не выше, чем затраты на газ, учитывая, что он постоянно дорожает. Поэтому выход один – принять волевое решение правительству и принять постановление, что все новые строящиеся здания должны быть обеспечены только электрическим отоплением и электрическими плитами, а старые дома, те, которые не подлежат пока сносу, не подлежат реновации и т.д., они должны постепенно тоже переделываться и переходить на электричество, - рассуждает парламентарий.

Сроки реализации идеи зависят от многих факторов. В первую очередь от программы реновации. Если она будет идти успешно и по плану, то через 10 или 15 лет вся страна сможет отказаться от использования газа в жилом секторе. Если реновация будет буксовать, то очередь до жилфонда, который был возведен в советское время, дойдет не скоро.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/686129" frameborder="0"></iframe> Взрыв газа в городе Шахты. Первое видео.В девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв бытового газа. Он спровоцировал обрушение двух этажей. Есть погибшие. Под завалами могут находиться люди.

ВАЖНО

Что делать жильцам квартир, «запитанных на газ», чтобы предотвратить трагедию? Опасны ли перепланировки жилищ? Об этом Уполномоченный по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области Анатолий Вершинин.

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