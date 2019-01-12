2019-01-12T09:46:10+03:00
Политика

Шатдаун в США стал самым длительным в истории страны

Американское правительство не функционирует на протяжении уже 22 дней
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Шатдаун в США побил рекорд по длительностиШатдаун в США побил рекорд по длительностиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Соединенных Штатах наступил 22 день с момента частичной приостановки деятельности правительства и ряда государственных учреждений. Таким образом в субботу, 12 января, был побит рекорд по длительности шатдауна на территории этой страны.

Предыдущее "достижение" принадлежало администрации президента Билла Клинтона. При нем шатдаун длился 21 день и приходился на декабрь 1995 - январь 1996 года.

Напомним, что причиной приостановки работы правительства в этот раз стала неспособность членов Конгресса договориться по федеральному бюджету на 2019 финансовый год. президент США Дональд Трамп требует выделить средства на строительства стены на американо-мексиканской границе, однако демократы выступают категорически против.

Сайт kp.ru писал о том, что от этого противостояния пострадали, в первую очередь, именно госслужащие. Более 800 тысяч человек, в том числе сотрудники министерств внутренних дел и внутренней безопасности, а также Госдепартамента и Минюста, остались без зарплаты. Многие из них перестали выходить на работу.

Сколько еще продлится этот шатдаун неизвестно, однако ни демократы, ни республиканцы не хотят уступать друг другу. Велика вероятность, что Трамп введет в стране режим чрезвычайного положения и выделит средства на строительство стены в обход Конгресса.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Amazon использовал украинцев для слежки за пользователями "умного дома"
Иванка Трамп может возглавить Всемирный банк
В Белом доме назвали абсурдом тайную проверку ФБР в отношении Трампа
Десантный корабль США направился к берегам Сирии для прикрытия вывода войск
При стрельбе в торговом центре в США пострадали два человека
На улицах Эквадора нашли мужчину, пропавшего в России девять лет назад
Американского конгрессмена не пустили в зал заседания с бутылками пива
Во Флориде вертолет обезглавил мужчину
Юнкер заявил, что ЕС не собирается менять условия договора по Brexit
В Совфеде раскритиковали процесс вывода войск США из Сирии
Трамп опубликовал фото стены на границе США с Мексикой
В Госдуме решение США направить корабли в Арктику назвали непрактичным
Погода в Москве на 12 января 2019 года: ожидается метель
Израильские истребители имитировали налеты на Ливан во время обстрела Дамаска
Трамп: Американцы сэкономили в 2018 году $26 млрд на лекарствах
В Оттаве три человека погибли в ДТП с двухэтажным автобусом
Компания SpaceX планирует сокращение штата
Российская сеть моек самообслуживания создала "мелодию мойки"
В Москве неизвестный пробежался по крыше "Сапсана"
В Бельгии участник "желтых жилетов" погиб во время акции протеста