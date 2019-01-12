Шатдаун в США стал самым длительным в истории страны

СЕГОДНЯ 09:46 2019-01-12T09:46:10+03:00

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В Соединенных Штатах наступил 22 день с момента частичной приостановки деятельности правительства и ряда государственных учреждений. Таким образом в субботу, 12 января, был побит рекорд по длительности шатдауна на территории этой страны.

Предыдущее "достижение" принадлежало администрации президента Билла Клинтона. При нем шатдаун длился 21 день и приходился на декабрь 1995 - январь 1996 года.

Напомним, что причиной приостановки работы правительства в этот раз стала неспособность членов Конгресса договориться по федеральному бюджету на 2019 финансовый год. президент США Дональд Трамп требует выделить средства на строительства стены на американо-мексиканской границе, однако демократы выступают категорически против.

Сайт kp.ru писал о том, что от этого противостояния пострадали, в первую очередь, именно госслужащие. Более 800 тысяч человек, в том числе сотрудники министерств внутренних дел и внутренней безопасности, а также Госдепартамента и Минюста, остались без зарплаты. Многие из них перестали выходить на работу.

Сколько еще продлится этот шатдаун неизвестно, однако ни демократы, ни республиканцы не хотят уступать друг другу. Велика вероятность, что Трамп введет в стране режим чрезвычайного положения и выделит средства на строительство стены в обход Конгресса.