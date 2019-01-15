2019-01-15T16:21:30+03:00
В мире

Трамп накормил футболистов бургерами и картошкой фри

Званный ужин для спортсменов президент США организовал за свой счет
Арина СУВОРОВА
Поделиться:
Гостей Белого дома с подачи президента США накормили фастфудом.Гостей Белого дома с подачи президента США накормили фастфудом.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп устроил торжественный прием для членов команды Clemson Tigers по американскому футболу. Спортсмены стали победителями национального чемпионата среди колледжей. Из-за приостановки работы большинства правительственных ведомств, а также вынужденного неоплачиваемого отпуска многих сотрудников Белого дома, в том числе поваров, Трампу пришлось лично оплатить прием.

- У нас есть пицца, у нас есть 300 гамбургеров, много-много картофеля фри — все наши любимые продукты, - сказал Трамп по время приема.

Трамп назвал фастфуд прекрасной американской трапезой. Here s another video I shot of the White House fast food spread that includes the Domino s https://t.co/8xPj1Q6duF

Известно, что еду на ужин заказывали из ресторанов быстрого питания МакДоналдс, Burder King и Wendy`s. Президенту пришлось воспользоваться услугами доставки, так как курьеры, работающие в Белом доме, также находятся в отпуске из-за шатдауна.

- Мы можем подать вам несколько салатов, которые первая леди вместе со второй леди могут приготовить на скорую руку, - пошутил Трамп, добавив, что футболистам больше нравятся бургеры.

Напомним, 22 декабря прошлого года в США начался так называемый шатдаун, когда была приостановлена работа ряда правительственных ведомств. Причиной этому стали разногласия в Конгрессе по поводу выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой. Трамп настаивает на том, чтобы правительство выделило $5,7 млн на возведение ограждения.

12 января был побит рекорд по длительности приостановки работы правительства - 22 дня.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Литве собираются заочно осудить 58 россиян за преступления против человечности
В Вильнюсе идет судебный процесс по делу о беспорядках у телебашни 13 января 1991 года. «Комсомолка» поговорила с непосредственным участником тех событий и выяснила, что там происходило на самом деле [эксклюзив КП]
Новости 24
Суд оставил без движения иск на 100 млн рублей к Дудю и Ивлеевой
В России потенциальные банкроты задолжали рекордные 39,41 млрд рублей
Директор "Евросети" замерз насмерть в Москве
В России интернет-мошенников стало больше в 2,5 раза
В Женеве завершились консультации России и США по ДРСМД
Путин и Мнангагва обсудят ситуацию на Африканском континенте
Токийский суд вновь отказал Карлосу Гону в освобождении под залог
Мединский наградил Церетели высшей наградой Министерства культуры
В Госдуме не поддержали идею налога на выезд из страны
Полиция задержала подозреваемого в поджоге Киево-Печерской лавры
Медведев: протесты во Франции говорят о важности обновления систем соцзащиты
Лондон продолжает сохранять меры в отношении российских дипломатов после инцидента в Солсбери
Медведев: США сами постоянно дают подпитку идее о дедолларизации
В Подмосковье оборудуют более 200 прорубей для купания
В 2019 году на Украине пройдут шесть международных учений
Медведев предложил к февралю 2020 года снять избыточные требования к бизнесу
684 автомобилей BMW отзовут в России из-за проблем с программным обеспечением
Эрдоган заявил, что готовится 23 января к встрече с Владимиром Путиным
Китай раскритиковал США за неуважение к участникам "Северного потока—2"
РЖД: невозвратные билеты на поезда появятся в продаже с 20 января
Швед Кристофер Ольссон теперь - полузащитник "Краснодара"
Александр Овечкин вышел на 14-е место по числу заброшенных шайб в НХЛ
Медведев прокомментировал аресты топ-менеджеров компаний в разных странах мира
Суд Таиланда вынес приговор секс-тренеру Лесли и Насте Рыбке
В Бельгии похитили картину Микеланджело
ФНС запретила осуществлять переводы на счета онлайн-казино Azino777
В 2019 году на перевооружение Вооруженных сил России потратят один триллион рублей
Новые меры по льготной ипотеке для семей согласовало правительство
Роскомнадзор повторно потребовал от Google присоединиться к ФГИС