Трамп накормил футболистов бургерами и картошкой фри

Президент США Дональд Трамп устроил торжественный прием для членов команды Clemson Tigers по американскому футболу. Спортсмены стали победителями национального чемпионата среди колледжей. Из-за приостановки работы большинства правительственных ведомств, а также вынужденного неоплачиваемого отпуска многих сотрудников Белого дома, в том числе поваров, Трампу пришлось лично оплатить прием.

- У нас есть пицца, у нас есть 300 гамбургеров, много-много картофеля фри — все наши любимые продукты, - сказал Трамп по время приема.

Трамп назвал фастфуд прекрасной американской трапезой. Here s another video I shot of the White House fast food spread that includes the Domino s https://t.co/8xPj1Q6duF