Трамп накормил футболистов бургерами и картошкой фри

Президент США Дональд Трамп устроил торжественный прием для членов команды Clemson Tigers по американскому футболу. Спортсмены стали победителями национального чемпионата среди колледжей. Из-за приостановки работы большинства правительственных ведомств, а также вынужденного неоплачиваемого отпуска многих сотрудников Белого дома, в том числе поваров, Трампу пришлось лично оплатить прием.

- У нас есть пицца, у нас есть 300 гамбургеров, много-много картофеля фри — все наши любимые продукты, - сказал Трамп по время приема.

Трамп назвал фастфуд прекрасной американской трапезой. Here s another video I shot of the White House fast food spread that includes the Domino s https://t.co/8xPj1Q6duF

Известно, что еду на ужин заказывали из ресторанов быстрого питания МакДоналдс, Burder King и Wendy`s. Президенту пришлось воспользоваться услугами доставки, так как курьеры, работающие в Белом доме, также находятся в отпуске из-за шатдауна.

- Мы можем подать вам несколько салатов, которые первая леди вместе со второй леди могут приготовить на скорую руку, - пошутил Трамп, добавив, что футболистам больше нравятся бургеры.

Напомним, 22 декабря прошлого года в США начался так называемый шатдаун, когда была приостановлена работа ряда правительственных ведомств. Причиной этому стали разногласия в Конгрессе по поводу выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой. Трамп настаивает на том, чтобы правительство выделило $5,7 млн на возведение ограждения.

12 января был побит рекорд по длительности приостановки работы правительства - 22 дня.