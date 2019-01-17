2019-01-17T15:25:51+03:00
Авто

Допил шампанское и разбил бутылкой машину соседа: все "праздничные" автодебоши в одном видео

"КП" собрала в ролике выходки хулиганов, зафиксированные уличными камерами
Валерий ЛОМОВИЦКИЙ
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Автор этого замечательного ДТП предпочел скрыться с места совершения.Автор этого замечательного ДТП предпочел скрыться с места совершения.
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Для кого-то минувшие новогодние праздники стали чередой счастливых дней с подарками и семейными вечерами, а для кого-то обернулись серьезными проблемами с авто. "КП" совместно с программой «Безопасный дом» сделали подборку записей с подъездных камер видеонаблюдения, где машины несчастливцев страдали от хулиганов и дебоширов.

Самый эпичный казус произошел в Заводском районе Саратова 4 января. Там подъездная камера сняла эмоциональную беседу парня с девушкой, во время которой молодой человек планомерно опустошал бутылку шампанского. Когда спиртное закончилось, закончился и трезвый взгляд на мир. Молодой человек взял пустую бутылку игристого и вдребезги разнес лобовое и боковые стекла у припаркованной рядом машины. Девушка, которая разговаривала с ним до этого, буквально спасла кузов авто, отогнав от машины разбушевавшегося хулигана. Как рассказал источник в местной полиции, хозяин машины поблагодарил даму - за то, что она не дала разбить ласточку до неузнаваемости. Также в полиции рассказали, что нарушителю не понравилось место парковки данного автомобиля, якобы он мешает людям ходить.

Не повезло также и тем, в чьи припаркованные машины врезались другие водители и слиняли с места ДТП. Причем зачастую виновники аварий живут по соседству, поэтому после просмотра видео полиции не составляет труда их быстро найти.

Бывают случаи, когда устроивший ДТП водитель и пострадавший - хорошие знакомые, живущие в одном доме. Тогда конфликт урегулировать можно полюбовно. Именно такой инцидент попал на камеры в Пензе. Там водитель "Газели" прочертил далеко не сантиметровую царапину на дверях "Шкоды" своего товарища. Интересна реакция пострадавшей стороны. Мужчина вышел из подъезда, услышав сигнализацию на своем авто, увидел повреждения, но с виновником просто поздоровался, и они вместе стали осматривать нанесенный ущерб.

Все "праздничные" автодебоши в одном видео - это название для видео к заметке Валеры.

Нередко причинами разбитых авто являются природные условия. Так в Самаре под тяжестью снега рухнул старый тополь и рухнул аккурат сразу на три автомобиля. Но язык не поворачивается назвать дерево негодяем-виновником. А вот коммунальные службы, которые не замечали даже после обращения жильцов, что старое дерево практически висит над парковкой, вполне могут взять ответственность за инцидент на себя.

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