США снова бредят «звездными войнами»

Что-то похожее на панику стало происходить в Белом доме и в Пентагоне, после того как Россия в конце декабря сообщила об успешном испытании гиперзвукового комплекса «Авангард». Администрация президента США срочно приказала представить ей целую программу борьбы с ракетными угрозами.

Правда, документ этот начали готовить еще весной прошлого года, - после того как Владимир Путин продемонстрировал целый выводок уникальных российских систем. Однако Трамп требовал ускорить работу над документом. И вот на днях он появился в виде новой Стратегии дальнейшего развития американской системы противоракетной обороны.

Специалисты без труда обнаружат в этой стратегии некоторые элементы почившей в бозе программы «звездных войн» времен Рональда Рейгана (тогда на нее потратили сотни миллиардов долларов, но до ума так и не довели - фантастические амбиции американских генералов и политиков никак не стыковались с реальными военно-техническими возможностями оборонки США). И вот - новый приступ. Фирменная американская авантюра.

По словам исполняющего обязанности министра обороны страны Патрика Шанахана, Пентагон разрабатывает систему, способную уничтожать ракеты потенциального противника... до их пуска. Потенциальных противников у США много. И они в Стратегии называются открытым тестом - Россия, Китай, Иран, Северная Корея.

Но есть вопрос! Как США до старта будут определять, что ракета полетит именно в сторону Америки? На глазок? Получается, что штатовцы оставляют за собой право бить по любой стране, ракеты которой покажутся американцам опасными для их безопасности? «Дурь какая-то», - подумает обыватель и будет прав. Американская дурь.

Идем дальше. Для нового проекта «звездных войн» территория США уже тесна: национальную ПРО решено размещать как в самих Штатах, так и в различных регионах мира. Предлагается построить на Гавайях комплекс перехвата баллистических ракет, который должен стать третьим таким объектом в США после систем на Аляске и в Калифорнии. Плюс ко всему, в Пентагоне допускают размещение противоракет в космосе, лазерного оружия на беспилотниках и превращение истребителей пятого поколения F-35 Lightning II в летающие системы ПРО. Самолет этот, по расчетам конструкторов США, сможет обнаруживать, отслеживать и, возможно, сбивать баллистические ракеты.

В общем, США нацелились на милитаризацию космоса по полной программе. Размещение беспилотника с лазерным оружием на высоте более 18 километров позволит (и это тоже значится в новой Стратегии) отражать баллистические ракеты противника. Кстати, американцы торопятся: испытание элементов этой системы намечено на нынешний год. А проверка возможностей по глобальному отслеживанию из космоса пусков баллистических ракет запланирована на 2020 год.

Еще одна военно-космическая фишка - разработка спутников, каждый из которых будет нести на себе до 10 противоракет. Если так дело пойдет, то американских спутников-убийц в космосе будет больше, чем арбузов на бахче. А ведь и Россия, и Китай не раз выступали против милитаризации космоса. И вряд ли теперь смиренно будут смотреть, как США превращают космос в свой «оружейный арсенал».

Так что - начинается гонка космических вооружений?

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