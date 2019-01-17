2019-01-17T23:16:04+03:00
Политика

США считают вызовом и угрозой разработку гиперзвукового оружия в России и Китае

В Пентагоне подчеркнули, что политика страны должна отвечать на новые угрозы
Юлия ДИВЕЕВА
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В Пентагоне опасаются новых разработок оружия в России и КитаеВ Пентагоне опасаются новых разработок оружия в России и КитаеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Гиперзвуковое оружие, разрабатываемое в России и в Китае, является вызовом и угрозой для США. Об этом говорится в новой американской Стратегии дальнейшего развития системы ПРО.

В документе отмечается, что и РФ и КНР “совершенствуют наступательные ракетные комплексы и занимаются разработкой крылатых ракет морского и воздушного базирования, а также гиперзвукового оружия”. В Пентагоне подчеркнули, что политика Соединенных Штатов должна отвечать на эти угрозы.

Помимо России и Китая главными соперниками США в новой стратегии названы Северная Корея и Иран, которые “увеличивают количество ракет, совершенствуют их точность", пишет ТАСС.

"Более 20 стран имеют баллистические или крылатые ракеты или занимаются разработкой гиперзвукового оружия, которые в пять раз быстрее скорости звука", - отмечается в доктрине.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, США в новой стратегии ПРО полагаются на ядерное сдерживание России и Китая. Кроме того, в Вашингтоне заявили, что США считают космос ключевым моментом для следующего шага в области ПРО.

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