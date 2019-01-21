Ленин правил бы с Троцким, отодвинув Сталина: что было бы, проживи вождь мирового пролетариата дольше

О том, каким путем пошли бы Россия и мир, если бы после 21 января 1924 года основатель Советского Союза прожил бы еще 15-20 лет, на «Радио «Комсомольская правда» рассуждали историки Владимир Булдаков и Дмитрий Апальков.

1. Ленин построил бы коммунизм — как обещал в 1920-м?

Булдаков:

- Нет. Ленин ко времени своей смерти как большой политический деятель себя исчерпал. Что он представлял как человеческий тип и мыслитель? Его можно противопоставить Сталину. Тот - оппортунист, а Ленин - революционер и разрушитель. Сталин - во многом тугодум, а Ленин – человек, способный к импровизации. В условиях 20-х Ленин вел бы более гибкую политику, чем Сталин, который выбрал самый простой выход из ситуации. Гибче и прагматичнее повел бы себя и Троцкий. И не случайно Сталин убрал Троцкого - видел в нем опасность, продолжателя дела Ленина. И человека, нацеленного на мировую революцию. Которая, впрочем, к моменту смерти Ленина уже потерпела фиаско.

2. Троцкий при живом Ленине стал бы его правой рукой и обеспечил процветание Страны Советов?

Апальков:

- Нет. Социальная справедливость, довольно высокий уровень жизни для большинства, высокие социальные гарантии - такого не могло случиться ни при одном из большевистских руководителей. В 20-е годы Советский Союз был отстающей аграрной страной. Которой еще предстояло восстановить уровень экономики империи 1913 года. А затем осуществить индустриализацию, в крайне сжатые сроки. Высшее Советское руководство жило в постоянном ожидании новой большой войны. На иностранные займы не рассчитывали. Было не до построения социального государства — это не изменил бы даже Ленин.

Владимир Булдаков и Дмитрий Апальков.Фото: Иван МАКЕЕВ

3. Владимир Ильич стал бы диктатором почище Иосифа Виссарионовича?

Булдаков:

- Нет. Еще в годы гражданской войны он выступал против бюрократизация партийных и государственных органов. Оторванности чиновников от народа. Что, впрочем, неизбежно при однопартийной диктатуре. При том в партии возникли оппозиционные течения - рабочая оппозиция и группа демократического социализма. Они критиковали бюрократическое перерождение партии. И Ленин в 21-м году их… запретил! Хоть сам и выступал за сокращение госаппарата и дебюрократизацию. Это была очень острая проблема. Ее Ленин решить не мог. Но путем дальнейшего подавления он бы вряд ли пошел.

4. Ленин пересажал бы старых соратников, набрал новых - и сегодня мы Сталина с Дзержинским и Троцким и не вспоминали бы ?

Булдаков:

- Авторитаризм, харизма Ленина держалась на том, что он, как всякий гениальный человек, видел то, чего другие не видели. Предугадывал развитие событий. И на этом держался его авторитет. Ленин кого только не критиковал. И весьма жестко. Но умел людей поправлять и использовать в своих целях. Сталин поступал проще. Не годится человек - долой.

Ленин ко времени своей смерти как большой политический деятель себя исчерпалФото: GLOBAL LOOK PRESS

Апальков:

- Ленин, будучи здоровым, оставался бы главой партии и правительства. На определенное время генсеком точно был бы Сталин. Но Ленин в любой момент мог снять Сталина с этой должности. Ильича и дальше окружали бы те члены Политбюро, с которыми он уже выстроил отношения. А чтобы стать диктатором, Ленину бы пришлось переломить бы партию черед колено, применять репрессии против соратников, с которыми он через многое прошел. Но основателю партии большевиков это было ни к чему - в отличие от Сталина. Ильич по основным принципиальным вопросам добивался своего как раз за счет авторитета человека, который основал РСДРП(б).

5. Ленина пытались бы свергнуть, совершить переворот?

Булдаков:

- Это полная чепуха. Он слишком авторитетен был. Его соратники не представляли себя в партии без Ленина. Он в свое время осуществил такой отбор людей, которые становились его соратниками, но не претендентами на высший авторитет. Ленин, будь он в прежнем качестве, все внутрипартийные дрязги смог бы утрясти.

6. Ленина обеспечил бы 8-часовой рабочий день, пенсии по старости, отпуска, бесплатное образование и медицину — но за счет кого (как и Сталин, выжимая соки из крестьян)?

Апальков:

- Да. Думаю, при Ленине контуры социальной политики были бы схожими. Социальные гарантии для горожан появились за счет крестьянства, которое даже в конце 30-х, после индустриализации, составляло 70% населения. То есть, у городских жителей было право на пенсию по старости, на оплачиваемый отпуск, в этой связи в 30-е годы развивался курортно-туристический комплекс…А у крестьян так и не было бы паспортов и государственных пенсий, которые появилось у колхозников только в 1964 году. Ленин не смог бы, продолжая тему социализма, решить такие задачи как то иначе.

Сталин - во многом тугодум, а Ленин – человек, способный к импровизации. В условиях 20-х Ленин вел бы более гибкую политику, чем СталинФото: GLOBAL LOOK PRESS

7. Голода в 30-х и восстаний крестьян Ильич бы не допустил?

Апальков:

- Коллективизацию при Ленине не обязательно провели бы так же, как это сделал Сталин. Да, без определенной степени принуждения было не обойтись - в крестьянстве преобладало скептическое отношение к колхозам. Но именно сопровождавшая сталинскую коллективизацию политика ликвидации кулачества, как класса, и всеобщего обобществления вплоть до последней курицы привела к массовым крестьянским выступлениям. В первые месяцы 1930 года в крестьянских восстаниях было задействовано, по оценкам ОГПУ, порядка 2,5 миллионов человек. И подрыва сельского хозяйства, и голода 1932-1933 годов — всего этого Ленин мог избежать.

8. При 60-70-летнем Ленине страна стала бы индустриальным гигантом без крови?

Булдаков:

- Здесь возможно было появление тандема Ленин-Троцкий. Большевики все были технократами, но разного уровня. Ленин - технократ прожектерского склада: то шишками хотел страну отопить, то деревянные нефтепроводы замышлял. Сталин технократ унылый - он учебники читал рабфаковские. А Троцкий мыслил широко. При том Ленин и Троцкий были бесстрашными людьми. Такие карательными мерами не увлекаются. Репрессии – удел слабых.

9. ГУЛАГ, не эффективный экономически, при зрелом Ленине в России вырасти не мог?

Апальков:

- Политические репрессии при Ленине не достигли бы масштабов сталинского большого террора — хотя в условиях однопартийной диктатуры точечные репрессии неизбежны. Но при Ленине ГУЛАГа либо не случилось вовсе, либо он не достиг таких масштабов. Принятые Сталином в 1932-м году репрессивные законы о расхищениях социалистической собственности и о паспортизации, конечно, были введены в условиях голода, но без них ГУЛАГ не приобрел бы такого размаха.

Булдаков:

- Что такое эффективность в условиях советского планового хозяйства? Надо было осваивать определенные территории и ресурсы. В этом смысле ГУЛАГ был подходящим институтом. И Ленин не избежал бы строительства Беломорканала, в том числе, и силами заключенных, а гуманисты вроде Горького, так же восторгались бы Беломорканалом — мол, как хорошо представители старых классов перевоспитываются! Но представить Ленина во главе ГУЛАГа, охватившего всю страну, фантазии моей не хватает.

Сталин убрал Троцкого - видел в нем опасность, продолжателя дела ЛенинаФото: GLOBAL LOOK PRESS

10. Войну с церковью Ленин прекратил бы или приостановил?

Апальков:

- Ленин негативно относился к церкви. Но в разные периоды политика в отношении РПЦ была разной. В период НЭПа борьба приобрела более цивилизованные формы. Думаю, что в 30-е годы при Ленине эта линия была бы продолжена. До массового закрытия церквей и разрушения Храма Христа Спасителя не дошло бы.

11. Ленин заключил бы пакт с Гитлером?

Булдаков:

- Ленин, как и Сталин, исходил из того, что страна - во враждебном окружении. Оба думали, в первую очередь, о том, кто наиболее опасен в конкретный момент. Сталин пассивно довольно относился до 1928-го года к вопросам внешней политики. А потом началась паника - угрожают со всех сторон! Ильич же более трезво на эти вещи смотрел.

При том Ленин на такого рода соглашения с националистами не шел. Ему приписывали некое сотрудничество с украинскими сепаратистами. Ничего подобного! Он был интернационалистом не на словах, а на деле. И представить его в союзе с Гитлером невозможно.

Апальков:

- Дискуссионный вопрос. Ленин был еще и прагматиком. И накануне Второй мировой войны альтернативой договору о ненападении с Гитлером могла быть лишь система коллективной безопасности с Англией и Францией. Но стену недоверия между Западом и СССР и при Ленине преодолеть не удалось. Скорее, Ленин поступил бы так же, как Сталин. Но это решение далось бы ему неимоверно сложно. Но вспомните 1918-й год. Против заключения Брестского мира выступали Бухарин, Пятаков... Однако всем пришлось с этим смириться.

12. При Ленине-долгожителе социализм победил бы во всем мире?

Булдаков:

- Идея перманентной революции на самом деле - выдающаяся. Но ее автор не Ленин - Троцкий. Уже после второй мировой войны, в значительной степени, она оправдалась. Но в 20-е годы она оказалась преждевременной. Ленин многое брал у Троцкого. Вражда или соперничество не исключало обмена идеями. Ленин был тот человек, который мог выжидать.

Апальков:

- В первые годы после революции Ленин и Троцкий возлагали большие надежды на социалистические революции в развитых странах Европы, в первую очередь, в Германии. Но осенью 1923-го, когда Ленин был уже тяжело болен, выяснилось, что в Германии рабочие не готовы дать решающий бой капитализму. Объективных предпосылок для социалистических революций в Европе в тот момент не было. Не случайно в середине 20-х годов партия приняла сталинскую доктрину построенная социализма в одной отдельной стране.

13. СССР и советские люди стали бы другими - ведь Ленин возражал Сталину, желавшему, чтобы Закавказье, Украина и Белоруссия вошли в Российскую Федерацию как автономии?

Булдаков:

- Советский Союз строился по старому имперскому принципу -неважно, что писано в законе о суверенитете, важно, что решает центр. Вопрос об автономии или о союзном государстве не имел решающей роли. Принципиальны было то, что Ленин рассчитывал, что к советским республикам будут присоединяться другие республики — на Востоке, на Западе… Но это было нереалистично. Страна по форме могла стать другой, по содержанию была бы очень похожа на нынешнюю...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ильич «взорвал бомбу» еще в январе 1917-го

100 лет назад Владимир Ульянов-Ленин огласил свои «апрельские тезисы» - их принято считать программой Октябрьской революции. Каково истинное значение этого труда, мы обсудили с главным специалистом Российского государственного архива (РГАСПИ), доктором исторических наук, Лауреатом Государственной премии РФ Альбертом Ненароковым. (подробности)

КСТАТИ

«Ленин просил у Крупской яду, но Сталин не разрешил»

Получив по почте огромный, килограмма на полтора том «Ленин - диктатор. Интимный портрет», я, честно признаться, не испытал энтузиазма. Сколько уже читано-перечитано об Ильиче! Но здешние газеты не часто захлестывает такой поток восторженных рецензий: «Яркая биография политического феномена», «Великий поворотный пункт в истории - русская революция - предстает в совершенно новом свете»... И автор - известный британский историк и писатель Виктор Себестьен. Его монография «Революция1989: падение советской империи» считается одним из самых глубоких исследований о нашей стране. (подробности)