«Ленин просил у Крупской яду, но Сталин не разрешил»

20 Янв. 2018 2018-01-20T22:58:00+03:00

21 января 1924 года умер Ильич. А не так давно в Лондоне вышла монография британского историка Виктора Себестьена о «великом человеке, перевернувшем мир»

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Получив по почте огромный, килограмма на полтора том «Ленин - диктатор. Интимный портрет», я, честно признаться, не испытал энтузиазма. Сколько уже читано-перечитано об Ильиче! Но здешние газеты не часто захлестывает такой поток восторженных рецензий: «Яркая биография политического феномена», «Великий поворотный пункт в истории - русская революция - предстает в совершенно новом свете»... И автор - известный британский историк и писатель Виктор Себестьен. Его монография «Революция1989: падение советской империи» считается одним из самых глубоких исследований о нашей стране.

А главное: открыв книгу, уже не можешь оторваться.

«Ленин - современный феномен, - констатирует в предисловии Себестьен, - его смело можно называть крестным отцом сегодняшних политиков. В то же время он не монстр, садист, злодей. В отличие от Сталина, Мао Цзэдуна или Гитлера он никогда не расспрашивал о подробностях смерти своих жертв. Он мог смеяться даже над самим собой, а в личных отношениях был чрезвычайно добр, хотя о нем как о человеке в СССР практически не разрешалось писать во времена холодной войны».

Историк Виктор Себестьен Фото: Richard Gardner/REX/Shutterstock

Когда Ильич был маленьким...

Родословная Ленина многие десятилетия оставалась на его родине тайной за семью печатями, говорится в книге. Мать будущего вождя пролетариата Мария Бланк была наполовину еврейкой. Однако сам Ленин почти наверняка не знал об этих корнях. Его старшая сестра Анна стала изучать генеалогию семьи Ульяновых только после смерти брата. В 1932 году она поделилась результатами со Сталиным. Иосиф Виссарионович внимательно ее выслушал и приказал никому ничего не рассказывать… Почти такая же история с отцом Ильича - калмыком. Может быть, из-за этого бурного смешения кровей Володя Ульянов был с детства умней и способнее сверстников? Ученики в гимназии называли его ходячей энциклопедией, восторгались его шармом, чувством юмора.

Но смерть отца, казнь старшего брата Александра за покушение на царя, неизлечимая болезнь любимой сестры Ольги изменили его. «Он стал дисциплинированным, гораздо более жестким, чем прежде», - вспоминал его младший брат Дмитрий. Ульянов все больше равнялся на несгибаемого революционера Рахметова - героя романа Чернышевского «Что делать?». Фотографию писателя он всю жизнь носил в бумажнике, а переехав в Кремль, распорядился повесить там его портрет.

Впрочем, Владимир не отказывал себе в удовольствиях. Любил прогулки на природе, по берегу Волги. С удовольствием охотился и катался на коньках. «Он был настоящим писателем, - убежден Себестьен. - Может быть, не таким блестящим мастером слова, как Карл Маркс или Троцкий, но писал ясно, убедительно, его ирония производила сильное впечатление».

Кумир бежит от толпы

За свою жизнь Ульянов сменил больше ста псевдонимов, некоторыми из них пользовался всего один или два раза. Лениным он назвал себя впервые в январе 1901 года в письме к Плеханову. Почему? Так и не ясно. Сам Ильич не отвечал на этот вопрос, а Крупская признавалась, что она не знает. Может быть, есть какая-то связь с рекой Леной? Но почему тогда не с Волгой, на берегу которой он родился? Хотя важнее другое: именно этот псевдоним напрочь закрепился за будущим вождем мирового пролетариата.

Каким был Ленин в те годы? Не только смелым, ярким, ведущим людей за собой. Татьяна Алексинская, жена одного из руководителей большевиков в Санкт-Петербурге, очень разочаровалась, увидев, как ее кумир убегает от мирной толпы. «Ленин был для меня легендарным бесстрашным героем, - признавалась она. - Но когда кто-то в толпе крикнул «Казаки!», то он первым бросился прочь. Перепрыгнул через забор, его кепка слетела и засветился голый череп. Он упал, потом вскочил и побежал еще быстрее. Я была ошеломлена. Ведь он же наш вождь!»

«На Ленина всегда навешивали оскорбительные эпитеты, - говорится в книге. - «Трус», «вор», «гангстер», даже «убийца»… Но не забудем, в какие опаснейшие ситуации он попадал, какие труднейшие решения ему приходилось принимать. «Лгун» - еще одно его постоянное клеймо. Да, у Ленина был тот самый популистский стиль, который вовсю используют и спустя целый век лидеры, особенно в странах, которые считаются демократическими. Он беззастенчиво лгал, предлагал простые решения самых сложных проблем, обещал людям золотые горы. И делал это блистательно, не сравнить с большинством нынешних политиков. «Мы должны прежде всего говорить о трех вещах: мире, земле и хлебе», - втолковывал он соратникам. Вернувшись в 1917 году в Россию, он выступал по нескольку раз в день и стал чрезвычайно популярным. Его не просто слушали, ему верили, на него надеялись».

«Безжалостней, чем царская охранка»

По мнению Виктора Себестьена, в 1917 году Ильич не был диктатором, хотя ему противостояла мощная оппозиция. Но в декабре этого года он приказал создать ВЧК (чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией), которая «вскоре стала организацией, внушающей самый большой ужас людям и гораздо более безжалостной, чем царская охранка». Именно Ленин предложил главе ВЧК Феликсу Дзержинскому проводить аресты по ночам. С тех пор долгие годы стук или звонок в дверь поздней ночью оставались «классикой» карательных органов.

Нет письменных доказательств того, что Ленин распорядился убить царскую семью, однако почти наверняка именно он отдал такой приказ, хотя и устно. Вождь хотел, чтобы акция оставалась в секрете. Для него царь представлял собой очень опасного классового врага. А мнение народа его не беспокоило. Вот что написал в дневнике ас британской разведки Роберт Локкарт: «Население Москвы на удивление индифферентно отнеслось к сообщению о смерти царя. Их апатия в отношении всего, кроме собственной судьбы, показательна для экстраординарного времени, в которое мы живем».

После покушения Фанни Каплан на Ленина в августе 1918 года начались массовые аресты. За два месяца было вынесено свыше 6 тысяч смертных приговоров, но еще многих расстреляли без «бумажной волокиты». ВЧК практически дозволили делать все, что угодно. Начался «культ Ленина» - восхваление и обожествление вождя, которое стало характерным для коммунистического мира в следующие десятилетия - при Сталине, Мао Цзэдуне, Ким Ир Сене.

Это одно из последних фото Ленина. Взгляд Ильича кажется безумным - следствие трех перенесенных инсультов... Фото: Репродукция фотохроники ТАСС

Мужчина или машина?

Представительницы слабого пола всегда окружали Ильича: мать, сестры, жена Надежда Крупская, Инесса Арманд… «Существует расхожее мнение, будто для Ленина женщины являлись существами, выполняющими домашнюю или простую политическую работу, - пишет Себестьен. - Это совершенно не так. У Ленина были гораздо более прогрессивные взгляды на роль женщины, чем у большинства его сподвижников. На современном языке его можно назвать феминистом. От близких женщин он всегда ждал заботы, и они ее оказывали. В то же время он слушал их советы и даже следовал им, в том числе в политике».

Крупская редко спорила с Ильичем, но супруг ценил ее практический ум и то, что она умела тактично останавливать его, даже осторожно подправлять.

У пламенного революционера были и другие боевые подруги. К примеру, Элизабет де К. - молодая яркая блондинка. В ее квартире в 1905 году проходили тайные встречи большевиков. После них Владимир оставался у Элизабет. Что они делали? Часами разговаривали, иногда она играла на рояле произведения Бетховена. Но - никакого интима, как признавалась позже Элизабет. Мол, Ленин пытался сделать из нее марксистку, однако не сумел. «Я часто даже не могла понять, кто он: мужчина или машина», - сказала Элизабет.

Но с Инессой Арманд он не был машиной. Они познакомились в 1909 году в парижском кафе, где Ильич выступал. 35-летняя стройная женщина с каштановыми волосами была самой гламурной русской эмигранткой в Париже. И с еще более гремучей смесью национальностей, чем у Ленина: мать - на четверть англичанка, на другие три четверти - шотландка, француженка и русская. Она меняла мужчин и супругов, родила пять (!) детей, пока не встретила новую сильную любовь - Ленина. Инесса переводила ему, когда он общался с французами, позже выступала вместе с ним. Один из очевидцев рассказывал, что Ленин «не мог отвести своих маленьких монгольских глаз от Арманд, настолько она очаровала его». Ему также импонировало, что Инесса стала преданным большевиком.

Свои отношения они старались хранить в секрете. Но в парижском окружении Ильича о них знали. Знала и Крупская, которая послала несколько очень грустных писем родственникам мужа. И даже предложила ему расстаться, однако Ленин ответил категорическим отказом. Он не раз за десять лет пытался прервать эту бурную связь, в первую очередь потому, что чувствовал вину перед Надеждой. Но любовный треугольник оказался для него неприступнее царского режима.

Диагноз: «атеросклероз»

Ленин все меньше занимался собой. Забросил физические упражнения, плохо питался, очень мало спал, работая целыми сутками. Гигантским ударом стала для него смерть возлюбленной. Вот как Александра Коллонтай (дипломат, советский посол) вспоминала о похоронах Инессы в сентябре 1920-го: «Его было невозможно узнать. Он шел с закрытыми глазами, и нам казалось, что он в любой момент упадет. Надя громко рыдала, но крепко держала его за руку».

Здоровый сильный мужчина слабел на глазах. Ему не хватало дыхания, мучили боли в груди и в ногах. При каждом удобном случае он старался сесть. Но никогда не жаловался, даже Крупской и брату Дмитрию, который был врачом. Лишь иногда говорил, что его отец умер в пятьдесят четыре года. И тайком искал советы в медицинских справочниках.

В 1921 году Ленин выглядел совершенно больным. «Я так устал, что не могу что-нибудь делать», - написал он своему другу Максиму Горькому. Потом были первый инсульт, второй, третий… Больной просил жену дать ему яду. У Крупской не хватало на это сил, она обратилась к Сталину. Но яда Ленин так и не получил.

Некоторые историки утверждают, будто Ильич болел сифилисом. Мол, он подхватил его в парижском борделе, где его видели бывший белый офицер, некий французский художник, какая-то проститутка. А врачи якобы скрывали позорный диагноз. В книге Себестьена делается вывод: атеросклероз, а никакая не венерическая болезнь, стал причиной смерти. Его отец, сестры и брат страдали тем же самым.

В последние девять месяцев Ленин уже практически не говорил, передвигался в коляске. 21 января 1924 года была солнечная погода, и его вывезли на свежий воздух. Пробегавший неподалеку пес поймал птицу и понес хозяину. «Вот собака», - произнес Ленин, подняв руку. Последние слова и последняя положительная эмоция… В 18.50 он умер.

Вот так выглядит обложка монографии Виктора Себестьена о Ленине: только фотография и ни одной надписи. Но облик вождя до сих пор узнаваем, и книга пользуется спросом. Фото: twitter.com/viktorseby

Вымостил дорогу «чудесному грузину»

Состояние здоровья вождя было строжайшим государственным секретом. За два дня до его кончины тогдашний председатель ВЦИК (высшего законодательного органа РСФСР) «дедушка» Калинин под бурные аплодисменты собравшихся провозгласил: «Ленин выигрывает битву против болезни».

«Последнее сражение Ленина было с его сподвижниками, которые, в чем он не сомневался, замышляли заговор после его смерти, - пишет Себестьен. - Одна из самых больших ошибок Ленина заключалась в том, что он не приготовил себе смену. Как и многие другие мощные лидеры, он считал, что никто не способен стать его достойным преемником. Возможно, он думал о какой-то форме коллективного лидерства. Что же касается знаменитого «Завещания» - фрагментарных записей, которые он надиктовывал в последние месяцы жизни, то оно - документ больного, иногда путающегося и злого человека. Ленин явно не хотел, чтобы Троцкий или Сталин получили верховную власть, и продолжал сталкивать двух главных претендентов.

Ленин уже давно, а не только на смертном одре знал истинную сущность Сталина, которого когда-то называл «чудесным грузином». Он сам создал монстра и оставил Сталину отличные перспективы стать советским диктатором.

Впрочем, нельзя не поражаться, сколько экстраординарных вещей сделал этот великий человек, перевернувший мир!»

Лондон.

КСТАТИ

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