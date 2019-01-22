В NASA ответили капитану звездолета «Энтерпрайз», заметившему на Марсе странный светящийся объект

Актер Уильям Шетнер (William Shatner), сыгравший роль Джеймса Тиберия Кирка — капитана звездолета «Энтерпрайз» в эпопее «Звездный путь», вступил в переписку с NASA. В твиттере, которое американское космическое агентство ведет от имени марсианского зонда InSight, он увидел фото сейсмографа, установленного на поверхность Марса. Рядом разглядел нечто светящееся. И поинтересовался, что это за яркий голубой огонек справа? Его трудно не заметить. Сияет словно НЛО какое-то.

Твит NASA, на котором виден "голубой огонек"

В NASA ничуть не смутились. И очень быстро — уже на следующий день — посоветовали "капитану" проявлять выдержку и не бить тревогу. Специалисты пояснили, что инопланетяне, на которых явно намекал актер, тут не при чем: «голубой огонек» - это всего лишь блик линзы объектива, который дало солнце, стоящее низко над горизонтом. Фото были сделаны перед закатом.

Твит актера с вопросом.

Ответ NASA.

На сколько ответ удовлетворил «капитана», не известно. Он больше не "выходил на связь".

Уильям Шетнер заметил сияние на снимке, выложенном 15 января 2019 года. В этот день специалисты корректировали положение сейсмографа - прижимали его плотнее к поверхности. Чтобы лучше слышал. А если бы «капитан» обратил внимание на снимки того же места от 6 и 7 января, то увидел бы "голубой огонек" и на них. На одном из снимков — он размыт. Что весьма характерно для бликов.

"Огонек" виден и на более раннем снимке.

Пожалуй, стоит поверить NASA: не НЛО это рядом с сейсмографом зонда InSight , а и в самом деле блик закатного солнца. Или нет?

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Уильям Шетнер, 1931 года рождения, канадский актер и писатель. Сыграв роль капитана звездолета «Энтерпрайз» в сериалах «Звездный путь» и последующих художественных фильмах, написал множество книг о том, как он это делал.

Уильям Шетнер в роли капитана звездолета "Энтерпрайз"

Марсианский зонд (NASA's InSight lander) совершил мягкую посадку на соседней планете 26 ноября 2018. Ныне успешно работает.

Сейсограф был установлен на Марсе в конце прошлого года — роботизированная рука поставила его на поверхность. Подробнее об этой операции Марсианский зонд InSight положил на Марс прибор

Рука зонда ставит сейсмограф на поверхность Марса.

КСТАТИ

Огоньки на Марсе вспыхивали и раньше

В апреле 2014 года одинокий огонек в марсианской дали заметил известный виртуальный исследователь Красной планеты Скотт Уаринг (Scott Waring) - UFO blogger, как он сам себя называет. Увидел, разглядывая снимки, переданный роботом "Любопытство" "(Mars Science Laboratory Curiosity), который до сих пор бороздит просторы экваториальной зоны Марса. Снимки выложены на официальном сайте НАСА.

"Огоньки", сфотографированные "Любопытством"

"Огонек", снятый 3 апреля 2014 года, крупнее.

Блоггер и его коллеги-уфологи считают, что огонек зажгли марсиане. Может быть, костер развели. Или каким-то фонариком светят. Или это прожектор «летающей тарелки» инопланетян. Или сама «тарелка» блестит. Что так или иначе свидетельствует о наличии жизни на соседней планете.

В NASA две версии. Одни считают огонек «солнечным зайчиком». Якобы посылает его некий светлый и гладкий, возможно, металлический объект. Не обязательно «летающая тарелка». Таким объектом вполне может быть кусок породы, отполированный ветром. Если так, то находится он примерно в 160 метрах от робота.

Другие специалисты американского космического агентства полагают, что это дефект съемки, вызванный космическими лучами, попавшими в объектив.

Исследователи-любители не исключают, что в кадры, сделанные навигационной камерой «Любопытства», влетел так называемый «Пыльный дьявол» - вихрь из числа тех, которые весьма часто возникают на поверхности Марса. Бывают довольно светлыми. Возможно даже, что «дьявол» набирает заряд статического электричества за счет трения частичек пыли. И время от времени искрит.

В свое время Джастин Маки (Justin Maki of NASA's Jet Propulsion Laboratory, Pasadena), предводитель команды, которая разработала, а теперь обслуживает навигационную камеру «Любопытства» (Curiosity's Navigation Camera) — ту самую, которая и сфотографировала «огонек», рассказывал: яркие объекты вроде «огонька» на Марсе не редкость. Попадаются по одному в неделю. Но что все-таки они из себя представляют? Единого мнения нет.