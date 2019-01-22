2019-01-22T20:57:57+03:00
Спорт

Известный ведущий откровенно рассказал о своей болезни

Отец знаменитости пересоветовался с десятками врачей
Ольга ЛИБГАРДТ
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Телеведущий Илья Трифанов.Телеведущий Илья Трифанов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Известный ведущий Илья Трифанов получил жуткую травму после того, как его сбила машина. С этого момента его жизнь разделилась на "до" и "после".

Один из самых известных телекорреспондентов, работающих на Кубке мира по биатлону, хорошо знаком тем, кто интересуется этим видом спорта. Ведь когда-то Илья Трифанов и сам бегал на лыжах с винтовкой в руках.

"Мне было 19 лет. До того момента я был откровенным статистом в юношах. Занимал на России 30-е места. 5 декабря 2005 года мы с другом Мишей Носовым шли по обочине, как положено, по встречке. Тут чувак вылетает на обгон и сбивает нас со спины", - заявил он в интервью "Спорт-Экспресс".

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Илья Трифанов профессионально занимался биатлоном
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Другу зацепило ногу бампером, а вот будущей звезде пришлось несладко - он перелетел через крышу. "Открытый перелом, рваная рана, кровище и нет 8 см большой берцовой кости. Только осколки. Мне прикрутили пластину, каждый осколок на отдельный саморез. И сказали, что кость-то срастется, но если загноится рана - ногу придется ампутировать. Был реальный риск гангрены", - сообщил Трифанов.

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По словам Ильи, спас его отец: "Мой отец тогда не занимался ничем, кроме моей ноги. Он перечитал все книги, какие было можно, и пересоветовался с десятками врачей. В итоге сказал, что я не буду употреблять ни грамма сахара, чтобы нога не гноилась". Два месяца Илья сидел на жесткой диете и мазал ногу мумие.

Таз телеведущего тоже был сломан. В него снаружи вкрутили специальную железную конструкцию. "Отец вообще не отходил от меня. Я крутил велотренажер здоровой ногой, сломанная просто болталась в свободной педали, но кровь-то бегала", - вспоминает Трифанов.

Но через два месяца он упал и у него щелкнула малая берцовая кость. Родитель повез Илью в физдиспансер. "Захожу к врачу. Тот делает снимок и говорит: "Парень, у тебя все срослось, можешь ходить". Беру ходунки подмышку, выхожу", - рассказал о чудесном исцелении ведущий.

Трифанов также заявил, что спортом начал заниматься из-за астмы: "В младенческом возрасте при смерти был в больнице. Попадает аллерген, спазм бронхов - и все, удушье. Бегал, катался на лыжах, потом серьезный спорт - симптомы ушли", - разоткровенничался мастер спорта по биатлону.

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2011. Ханты. Мой первый ЧМ. И его первый ЧМ. Это были славные 8 лет. Спасибо, друг
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Однако из большого спорта пришлось уйти, но Трифанов все равно остался верен биатлону. В августе 2010 года пришел обычным редактором на телеканал "Россия-2" редактором. Когда шеф-редактор программ "Неделя спорта" и "Биатлон с Губерниевым" прознал о его биатлонном прошлом, отправил его на Чемпионат мира 2011 года в Ханты-Мансийск в качестве корреспондента. А через месяц после этого он был утвержден ведущим программы "Вести-спорт".

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